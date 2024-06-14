TÜRK siyasetinde Bahar geldi. Başkan Erdoğan, seçimsiz 4 yılın Türkiye'de siyasetin yumuşaması ile daha güzel menzillere gidişin önünü açtı. Erdoğan, CHP Genel Merkezinde Özgür Özel'e iade-i ziyarette bulundu. Önemli 2. görüşmede DİYALOĞUN GELİŞTİRİLMESİ ilkesi doğrultusunda YOL AÇICI oldu. 1.5 saat gibi dikkati çeken ErdoğanÖzel görüşmesinin şifreleri var. İçilen kahveden, verilen hediyelere, Cumhurbaşkanlığı Forsunun CHP Genel Merkezine asılmasından, Özel'in Erdoğan'ı CHP'nin merdivenlerinde karşılaması kadar güzellikler içeriyor, derin mesajlar veriyordu.

Erdoğan'ın uzattığı eli sıkan Özel görüşmesinin şahane sonuçlarından birisi, Yavru Vatan Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 50. yıl törenlerinde Erdoğan-Bahçeli-Özel beraber olacaklar. Harika mesajlardan birisine imza atacaklar. Daha önce Ersin Tatar ile görüşmesinde de KKTC'ye gideceğini belirten Özel, 20 Temmuz'da Başkan Erdoğan ile Lefkoşa'da bir araya gelecek. Bu vesile ile Kıbrıs Barış harekatını gerçekleştiren liderler rahmetli Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan'ı rahmetle-minnetle anıyorum.

O harekat olmasaydı, Türkiye bugün Antalya Körfezi'nin dışına çıkmakta, DOĞU AKDENİZ DENKLEMİNİ değiştirme imkanı bulamazdı. Erdoğan ve Özel, 2 Mayıs'ta AKP Genel Merkezi'ndeki tarihi zirvenin ardından 40 gün sonra ikinci kez bir araya geldi. Siyasette normalleşmenin önünü açan Erdoğan-Özel görüşmesinde çok güzel görüntüleri Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve ABD E.

Büyükelçi Namık Tan başarılı koreografileriyle gerçekleşti.

Özel, Başkan Erdoğan'ı merdiven başında karşıladı.

Bu sırada, CHP Genel Merkez binasının direklerinde CUMHURBAŞKANILIĞI FORSU DALGALANIYORDU.

Görüşmenin perde arkası kahvenin 40 yıl hatırı var. Başkan Erdoğan, KAHVE isteyerek, çok güzel bir mesaj verdi.

Dostluğun 40 yıl sürmesi dileğiyle. Erdoğan ile Özel'in ekonomiden dış politikaya, bölgesel krizlerden olası savaş senaryolarına kadar bir diziyi ele aldıkları öğrenildi.

Erdoğan ve Özel'in ilk olarak yeni anayasa üzerinde fikir alışverişinde bulundukları öğrenildi. Ekimde TBMM'nin açılışından sonra aynı anayasa için belirlenen yönteme göre hızlanacak. Erdoğan ve Özel görüşmesinin bir diğer şifresi:

DIŞ MESELELERDE ORTAKLIK. Suriye ve Irak harekatı, Siyonist Netanyahu'nun Gazze vahşetine ortak tepki, Kıbrıs Türk Devleti oluşumunda ortak hareket, Jeopolitik hamlelerde iktidar-ana muhalefet beraberliği gibi çok önemli gelişmelerde ortak tavır, gerçekten Büyük Türkıye'ye yakışır.

Özel, Erdoğan'a, Paşabahçe'nin Gururla koleksiyonundan Payidar Gondol parçasını hediye etti.

2. Meclis'in balkonundaki defne ve meşe dallarıyla süslü, ay yıldızlı görselden esinle tasarlanan Payidar Gondol, TBMM'nin gücünü, Atatürk'ün liderliğindeki bağımsızlık savaşının önemini, zor ulaşılan barışın değerini ve Cumhuriyetin sürekliliğini simgeliyor. Özel, Erdoğan'a 2 Mayıs'taki görüşmede de Paşabahçe'nin yine Gururla serisinden "Cumhuriyet Ateşi" isimli objeyi hediye etmişti.

Erdoğan da Türkiye'nin her yöresini simgeleyen ZEYTİN VE farklı bölgelerin özellikli lokumlarını hediye ederek, ANADOLU MESAJI verdi.

Başkan Erdoğan'ın talimatlarıyla, CHP'nin gölge kabine olarak kurduğu Genel Başkan Yardımcılarıyla, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde yer alan Bakanlar bir araya gelmeye başladı İlk temas, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında yaşandı. Bakan Mehmet Özhaseki, CHP'nin Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'i makamında ağırladı. CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün de eşlik ettiği görüşme 1.5 saat sürdü. Belediyelerin başta mali sıkıntıları olmak üzere çeşitli konularda yaşanan sorunların ele alındığı öğrenildi. İkinci temas ise Dışişleri Bakanlığında yaşandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CHP'nin gölge Dışişleri Bakanı, Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ile bir araya geldi.

Fidan, Uzgel görüşmesinde kurumsal yapılar üzerine görüşlerin aktarıldığı, CHP'li Uzgel'in konuşmalarını Dışişleri Bakanı'na not ettiği belirtildi. GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK. CHP ile bakanların temaslarının önümüzdeki günlerde Mehmet Şimşek ve sonrasında konulara göre diğer bakanlarda da süreceği vurgulanıyor. Örnek olarak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya gelinmesi söz konusu olacak.



SONUÇ: Başkan Erdoğan, siyasette büyük usta. 22 yıldır Türkiye'yi yönetiyor. Dünyanın en tecrübeli 4 liderinden birisi. İçte de dışta da önemli hamlelere imza atıyor. Türk siyasetinde NORMALLEŞME-YUMUŞAMA SÜRECİNİ başlattı. Özel, Erdoğan'ın uzattığı eli sıktı. İktidar ile ana muhalefetin özellikle DIŞ POLİTİKADA BERABERLİĞİ TÜRKİYEMİZİNİN GELECEĞİ için tarihi bir döneme işaret ediyor. İçte sağlam olacak Türkiye, DIŞTA DAHA BAŞARILI OLMAYA ADAYDIR. İÇ CEPHESİ SAĞLAM TÜRKİYE, Küresel Güçlerin senaryoları ile daha rahat mücadele edecektir. Jeopolitik hamlelerin altında iktidar ve ana muhalefetin imzalarının olmasından Azız Milletimiz de memnundur. Türk Demokrasinin yeni dönemi hayırlara vesile olsun.