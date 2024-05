İRAN Cumhurbaşkanı Reisi'nin Doğu Azerbaycan'da bir baraj açılışından sonra Tebriz'e dönerken helikopteri düşmesi/düşürülmesi çok ama çok dikkatleri çekiyor. Helikopter 19 Mayıs'ta düş(ürüldü) tü. Aradan 6 gün geçti.

Ortaya çıkan bilgiler, kaza kırım raporu ve çelişkili olsa da bazı itiraflar, kaza süsü verilmiş bir sabotaj olasılığına ağırlık kazandırıyor. Baraj açılışı için buluşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Reisi'nin baş başa bir görüşme yaptıkları, özellikle de ZENGEZUR KORİDORU konusunu konuştukları gündeme düştü. Aliyev ile görüşmesinde, Reisi'nin Zengezur Koridoru'na negatif yaklaşımdan POZİTİF tavra geçtiği konuşuluyor. Evet.

Bu gelişme Güney Kafkasya jeopolitiği açısından çok hayati bir gelişme. Türkiye'nin direkt olarak Azerbaycan'a ve TÜRK DEVLETLERİNE bağlanmasında İran'ın olumlu yaklaşıma geçmesi, tarihi bir olayın gelişmesi demek.

Türkiye-Azerbaycan-İran'ın beraberliği Küresel Güçlerin, GRAND (BÜYÜK) PROJELERİ'ni bozacak özellikler içeriyor. Bu gelişmeler içinde, Başkan Erdoğan-Türkiye'nin Irak'la beraber BASRA-OVAKÖY KORİDORU'NU DA, 21'İNCİ YÜZYILDA TÜRKİYEMİZİ YILDIZ ÜLKE YAPACAĞINI DA DİKKATLE TAKİP ETMEMİZ GEREKİYOR.

Nitekim, YENİ ZENGEZUR TAVRI sonrası Reisi'nin helikopterinin düşmesidüşürülmesinin arka planının İYİ okunması ve STRATEJİK ANALİZE tabi tutulmasını gerektiriyor. DENKLEMİ DEĞİŞTİREN sürece dikkatle bakalım.

2024 Ocak ayında Ankara'ya gelen Reisi'nin, Erdoğan'la görüşmesi sonrasında Türkiye-İran ilişkileri eskisine göre daha olumlu bir noktaya taşındı.

Başkan Erdoğan ile can kardeşimiz Aliyev arasında birçok defa baş başa ve telefon konuşmaları oldu. 19 Mayıs'ta, helikopter kazası öncesi Reisi ve Aliyev Aras Nehri üzerindeki Hudaferin Barajı'nın açılışı için bir araya geldi. Aliyev konuşmasının şifreleri: ''İran ve Azerbaycan devletleri bugün çok güçlü ortak siyasi irade ortaya koydu, birlikte olduğumuzu ve birlikte olmaya devam edeceğimizi kendi halklarına ve tüm dünyaya açıkça ilan etti. Halkımızın ortak başarısı elbette dostlarımızı mutlu ediyor. Beğenmeyenler ise kendi işlerine baksa daha iyi olur. İran ve Azerbaycan devletleri bugün çok güçlü ortak siyasi irade ortaya koydu, birlikte olduğumuzu ve birlikte olmaya devam edeceğimizi kendi halklarına ve tüm dünyaya açıkça ilan etti. Önemli olan budur.

İran-Azerbaycan ilişkileri bölgemizde istikrarın önemli şartıdır. Elbette böylesine güzel bir proje halkımızın refahını, istihdamı artıracak, dolayısıyla başarıya giden bir sonraki adım olacaktır. Gelecekte buna benzer pek çok ortak projenin olacağına eminim".

Reisi'nin konuşması da çok dikkat çekici oldu: ''Bazıları bizim bir araya gelmemizi ve ortak başarılarımızı hoş karşılamıyor fakat bunlar bizim için önemli değil.

Önemli olan ülkelerimiz, devletlerimiz ve halklarımız için iyi olanı hep birlikte hayata geçirmiş olmamız''.

Aliyev ve Reisi baş başa da görüştüler. Bu görüşme de, Türkiye, Azerbaycan ve İran'ın yumuşama sürecinin odağında 'Zengezur Koridoru' bulunuyor. Bu koridor, Yeni Dünya'da ÇİN kuşatması yapmakta olan Derin Amerika-İngiltere-Fransa'da rahatsızlık yaratıyor.

Zengezur Koridoru'nun hayata geçirilmesiyle Türkiye Kafkasya-Asya Türk Devletleri ile kesintisiz şekilde Orta Asya ve Avrupa arasında Hazar ve Türkiye üzerinden geçecek bir güzergah hayata geçirilmiş olacak. Can Azerbaycan Türkiye ile beraber Ermenistan'ı yenilgiye uğratıp, işgal altındaki KARABAĞ topraklarını kurtardı.

Zengezur'un açılması, Güney Kafkasya'da bütün bölge ülkelerinin kendi aralarında ve diğer coğrafyalarla bağlantı kurmasını kolaylaştıracak, ticaret ve lojistik ilişkilerinin güçlendirilmesiyle, refahın artmasına paralel olarak gerginliklerin yerini yeni iş ilişkileri alacak. Trans Hazar Ulaşım Güzergahı (CTN) ve Uluslararası Kuzey-Güney Ulaşım Koridoru'nun (INSTC) geliştirilmesi Avrasya'nın tedarik hatlarının ve transit konumunun güçlenmesi anlamına geliyor. Zengezur, Türk Dünyası'nın parlayan yıldızı olacak. Tarihi Türk yurdu olan bu coğrafyanın parlayan bir yıldız haline getirilmesi; bölgede zenginliğin, refahın ve çok boyutlu işbirliklerinin geliştirilmesi, sürdürülebilir kılınmasıyla doğrudan bağlantılı...

SONUÇ: Yeni Dünya Düzeni kurulurken, 'Koridor Savaşları' da tırmanış gösteriyor. Önümüzdeki 10 yıl, geleneksel ticaret koridorları ile yeni nesil ticaret koridorları arasında tırmanacak olan 'sert' rekabet, jeopolitik fay hatlarında biriken basıncı tırmandıracak gözüküyor. Orta Asya'dan ve Orta Güney Asya'dan Orta Doğu'ya, oradan Kuzey Afrika ve Balkanlar'a uzanan her koridorda ise Türkiye'nin önemli avantajları, imkan ve kabiliyetleri söz konusu. Kimi ülkelerin Türkiye'yi oyun dışı bırakmaya yönelik hamleleri ise başarısız olmaya mahkum.

Çünkü, Türkiye'nin bugün ve gelecekte sahip olacağı kapasite ve kabiliyetlere pek çok ülkenin ulaşması asla mümkün olmayacak.

Asya ile Avrupa arasındaki ticaret koridorlarının denizkara çoklu bağlantılarında önümüzdeki dönem çok yönlü alternatif rotalara işaret etmekte. BU GELİŞMELER ABD, İNGİLTERE VE AVRUPA'NIN NEFESİNİ KESECEK PARAMETRELER İÇERİYOR.