İRAN'DAKİ helikopter kazası gündeme bomba gibi düştü. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı taşıyan helikopter düştü.

Hava şartları nedeniyle İran kaza yerine ulaşamayınca Türkiye'den yardım istedi.

Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Bayraktar Akıncı İHA bölgeye gönderildi. Akıncı İHA sayesinde helikopterin enkazına ulaşan İranlı yetkililer, İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetle ilgili haberi duyurdu.

BAYRAKTAR AKINCI

İHA, gece yarısı İran'a geçtiği sırada İran'ın bölgedeki 73 timi olumsuz hava şartlarının dolayısıyla çalışmalarını yavaşlatmıştı.

Akıncı İHA, helikopterin enkazı olabileceği düşünülen ısı kaynağı tespit etti. Reisi'nin vefat ettiği helikopterin yerini Türk Akıncı'nın bulması, İran ve dünya basınında manşetlere çıktı.. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasına ilişkin tespit çalışmalarını başarıyla tamamlayan Akıncı İHA, Türkiye'ye dönüşünde Van Gölü üzerinde Türk bayrağı çizdi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar mesaj yayınladı: "Anayurduna hoş geldin Bayraktar Akıncı. İran halkına tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." Türkiye'nin bu alandaki en önemli projelerinden biri olan İHA VE TİHA son yıllarda adından sıkça söz ettirmektedir. Akıncı'nın bazı dikkat çekici özellikleri:

1. Taşıma Kapasitesi:

Akıncı TİHA, toplamda 1.350 kilogram taşıma kapasitesine sahiptir.

Bu yük kapasitesi, farklı görev yüklerini (silah sistemleri, elektronik harp sistemleri, keşif ve gözetleme ekipmanları) taşıyabilmesine olanak tanır.

2. Havada Kalış Süresi:

Akıncı, 24 saatten daha fazla süre havada kalabilme yeteneğine sahiptir. Bu, uzun süreli operasyonlarda büyük bir avantaj sağlar.

3. Yüksek İrtifa Performansı: 40.000 feet (yaklaşık 12.200 metre) irtifaya kadar çıkabilen Akıncı, yüksek irtifa avantajını kullanarak daha geniş bir alanda gözetleme ve keşif yapabilir.

4. Gelişmiş Radar ve Sensörler: AESA (Aktif Elektronik Taramalı Dizi) radar, çoklu spektral algılayıcılar ve elektrooptik/ kızılötesi kamera sistemleri gibi ileri teknoloji sensörlerle donatılmıştır.

5. Silah Sistemleri ve Mühimmat: Akıncı TİHA, çeşitli mühimmat türlerini taşıyabilme kabiliyetine sahiptir.

Bunlar arasında MK-82, MK-83 ve MK-84 genel maksat bombaları, güdümsüz roketler ve akıllı mühimmatlar yer alır.

6. Otonom Uçuş ve Görev Sistemleri:

Akıncı, tamamen otonom kalkış, iniş ve seyir yeteneklerine sahiptir.

Bu özellik, insan hatasını minimuma indirir ve operasyonel performansı artırır.



SONUÇ: Türkiye'nin savunma sanayinde bir marka haline gelen Akıncı İHA-TIHA çeşitli ülkelere ihraç edilerek uluslararası alanda da kendini kanıtladı.

Gelecekte bu insansız hava aracının daha ileri teknolojilerle donatılması ve yeni versiyonlarının çıkarılması planlanmaktadır.

Bu bağlamda, Akıncı TİHA'nın hem Türkiye'nin savunma kapasiteleri açısından hem de küresel savunma sanayinde önemli bir yer tutmaya devam edeceği öngörülmektedir.

Akıncı IHA-TİHA, sahip olduğu ileri teknolojik özellikler ve geniş kullanım alanları ile Türkiye'nin savunma kabiliyetini artıran önemli bir projedir. Hem askeri hem de sivil alanlarda sunduğu avantajlar ve sağladığı operasyonel başarılar, gelecekte de bu aracın önemini artıracaktır.

Akıncı TİHA'nın, ülkemizin güvenliği ve savunma sanayinin gelişimi için büyük katkılar sağlamaya devam edeceği kesindir.