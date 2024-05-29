İstanbul'da toplu ulaşım bugün bedava mı? 29 Mayıs Çarşamba İETT, Metro, Metrobüs, Marmaray ücretsiz mi?
İstanbul'un Fethi'nin 571. yılı kutlanacak. 29 Mayıs 1453 tarihin akışını değiştiren ve Bizans İmparatorluğu'nun sonunu getiren İstanbul'un Fethi'nin gerçekleştiği önemli bir tarihtir. Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişinin simgesi olan bu gün, her yıl büyük coşkuyla kutlanıyor. 29 Mayıs 2024'te toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki İstanbul'da toplu ulaşım bugün bedava mı?
29 Mayıs 1453 tarihinde gerçekleşen İstanbul'un Fethi, Osmanlı Padişahı II. Mehmed'in (Fatih Sultan Mehmed) Bizans İmparatorluğu'nun başkenti Konstantinopolis'i (İstanbul) ele geçirmesiyle tarihin akışını değiştiren bir olay olarak gerçekleşti. Türkiye'de her yıl 29 Mayıs'ta büyük bir coşkuyla kutlanan bu önemli tarih, fetihin yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle anılıyor. Peki 29 Mayıs Çarşamba İETT, metro, metrobüs, marmaray ücretsiz mi?
İstanbul'da Toplu Taşıma Ücretsiz Mi?
İstanbul, Fetih'in 571. yıl dönümü kutlamaları için heyecanla hazırlıklarını sürdürüyor. Tarihi ve kültürel önemiyle büyük ilgi gören bu özel gün, şehirde coşkuyla kutlanacak.
İstanbul'un fethi olan 29 Mayıs'ta kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine, toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.
Etkinlikler ve Programlar
29 Mayıs'ta İstanbul'un çeşitli bölgelerinde çeşitli etkinlikler ve programlar düzenlenecek. Fetih kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilecek etkinlikler arasında konserler, sergiler, gösteriler ve halk oyunları bulunacak. Özellikle Sultanahmet Meydanı, Topkapı Sarayı ve Haliç çevresinde yoğun katılım beklenen etkinlikler düzenlenecek.
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- İstanbul'da toplu ulaşım bugün bedava mı? 29 Mayıs Çarşamba İETT, Metro, Metrobüs, Marmaray ücretsiz mi?
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