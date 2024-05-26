İRAN Cumhurbaşkanı Reisi'nin ABD malı helikopterin düşmesi/düşürülmesi konusunda şüpheler devam ederken, Rusya lideri Putin'in yaptığı manidar açıklama tartışmaları alevlendirdi. Rusya Lideri Putin, helikopter kafilesinde Rus helikopterlerinin de bulunduğuna işaret ederek, "Heyette olan diğer şahıslar, 2 Rus üretimi helikopterde uçuyordu. Aynı koşullarda aynı koridorda sorunsuz uçtular" dedi. Meşhur ve başarılı bir istihbaratçı da olan Rusya lideri Putin'in sözleri çok önemli. ABD malı helikopterin düşmesi tartışmalarında YENİ BİR SAYFA açılırken, iki küresel güç ABD İLE RUSYA'YI karşı karşıya getirdi. Reisi'nin 1979 üretimi Amerikan helikopterin düşmesi/düşürülmesi tartışmaları sürürken, kol uçuşu yapan diğer iki helikopterin bir sıkıntı yaşamaması da dikkate değerdi.

Bu helikopterlerin RUS YAPIMI olduğunu Rusya Liderı Putin açıklayınca, komplo teorilerine çok önemli bir parametre daha eklendi. İran ile stratejik ortak olan Rusya'nın lideri Putin, (Reisi'nin ölümününden 8 gün sonra) İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin hayatını kaybettiği helikopter kazasına da değindi, "Heyette olan diğer şahıslar, 2 Rus üretimi helikopterde uçuyordu.

Aynı koşullarda aynı koridorda sorunsuz uçtular" ifadelerini kullandı. Bir haftadır yoğun biçimde helikopterler tartışılıyor. İran'ın Rusya ve Çin'e çok yakın olduğu, bu ülkelerden son model helikopterler neden almadığı konu edilirken, bir haber sızmıştı. ''İran Ruslar'dan modern MI.18 helikopterleri aldı. Uçuyorlar. Reisi'nin Rus malı helikopterlerle uçmadı? Cumhurbaşkanına Rus malı helikopterleri kim, kimler neden tahsis etmedi" tartışması da vardı. Rusya lideri Putin,Reisi'nin ABD malı helikopterin yanında sıkıntı yaşamadan uçan helikopterlerin RUS MALI olduğunu açıklaması, İran yönetimini sıkıntıya sokacak parametreler içeriyor.



30 SANİYE DETAYI

Rusya lideri Putin konuşmadan önce, Reisi'nin öldüğü helikopter kazasında '30 saniye' detayı vardı. İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Gualim Hüseyin İsmaili, Reisi'yi taşıyan helikopterin aralarında olduğu 3 helikopterin seyri sırasında "koşulların" ve havanın "son derece normal olduğunu" söylemişti. ''Bizimki 3 numaralı helikopterdi. Ortadaki helikopter Cumhurbaşkanı'nı taşıyordu. Önde de bir diğer helikopter vardı. Pilotumuz 30 saniye sonra (Reisi'nin bulunduğu) ana helikopterin yanımızda olmadığını fark etti. Koşullar son derece normal ve sıradandı ve zor bir durum yoktu. Bazı hava yolu uçuşlarında bile titreşimler oluyor, ama bu rotada her şey normaldi ve bulutlar anında yok oldu. Daha sonra, altımızda bulutların olmadığı bir havadaydık, ayaklarımızın altındaki (dağların) sırt hattını görebiliyorduk ve hemen yakınında Songun Bakır Madeni vardı" açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı'nı taşıyan helikopteri aramak amacıyla içinde bulunduğu helikopterin pilotunun geri döndüğünü anlatan İsmaili, "Yardımcı pilota 'Neden geri dönüyorsunuz?' diye sordum. 'Helikopterlerden birinin gelmediğini, acil iniş yaptığını varsayıyoruz çünkü ne kadar çağrı yaparsak yapalım telsiz iletişimimiz kesiliyor ve cevap vermiyor.' dedi.

'Pilot, 1 dakika 30 saniye önce telsiz iletişimimiz olduğunu' söyledi" dedi. İsmaili, helikopterin döndüğü noktada alanın üzerinde birkaç tur attığını ancak bulutlardan dolayı aşağıyı iyi göremediklerini belirterek, "Bulutun altına girmeleri mümkün değildi. Birkaç turdan sonra Songon Madeni yakınlarında iniş yaptık" sözlerini de kaydetti. Reisi'yle aynı helikopterdeki Tebriz Cuma İmamı Muhammed Ali Al-i Haşim ile iletişime geçerek nerede olduklarını sorduğunu kaydeden İsmaili, şöyle devam etti:

"Ağaçların altında olduğunu söyledi. Diğer arkadaşların iyi olup olmadığını sorduğumda ise 'Kimseyi görmüyorum ve yalnızım, ne olduğunu anlamıyorum, etrafımda kimse yok' cevabını aldım. Ormanlık alanda bulunduğu bilgisini verdi. Cumhurbaşkanı'nın helikopterinin kaza yaptığı hemen anlaşıldı ve biz de kaza yerine en kısa sürede ulaşmak ve kurtarma faaliyetlerininin başlatılması için harekete geçtik. Bakır madeninde uygun arabalar, gerekli sağlıkçılar ve ambulanslar vardı. Sağlık personelini yanımıza alarak kazanın meydana geldiğini düşündüğümüz bölgeye gittik." Haşim'le yaklaşık üç dört kez konuştuğunu söyleyen İsmaili, "Diğer meslektaşlarımız da kazadan 3-4 saat sonrasına kadar sık sık kendisiyle iletişime geçiyorlardı, Ali Haşim Bey çağrıları cevapladı ama verdiği cevaplar iyi olmadığını ve sadece hayatta olduğunu gösteriyordu. Helikopterdeki diğer yolcuların "anında öldüğünü" öğrendik" diyerek kazanın detaylarını anlattı.



SONUÇ: İsmail'in bu açıklaması, RUS MALI OLAN BİNDİKLERİ HELİKOPTERİN ÇOK RAHAT UÇMASI, İNMESİ, OLAY YERİNİ

HAVADAN GÖRMELERİ ŞÜPHELERİ ARTTIRMIŞTI. Rusya lideri Putin, diğer iki helikopterin RUS MALI olduğunu açıklarken, ABD malı düşen helikopter olayına manidar bir yaklaşım yaptı. PUTİN'İN AÇIKLAMALARI, GÖZLERİ ABD'YE GÖZLERİ ÇEVİRDİ. SON SORU. REİSİ'NİN HELİKOPTERİNİ ABD/İSRAİL Mİ DÜŞÜRDÜ? NASIL DÜŞÜRDÜ?