Tam liste geldi: SSK, Bağ-Kur'lu emekliye 16.750 TL piyangosu! 10.250, 11.100, 11.800, 13.500 TL alana perşembe, cuma yatacak
SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için banka promosyon kampanyaları yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, emeklilere sağlanacak bayram ikramiyeleri ve ek gelir fırsatları da merakla bekleniyor. Özellikle emekli maaş promosyon tutarlarının 20.000 TL'ye ulaşmasıyla birlikte, en yüksek ödeme yapan bankalar da öne çıkmaya başladı. Peki, güncel banka promosyonları ne kadar? İşte emeklilerin yüzünü güldürecek detaylar...
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Giriş Tarihi: 29.05.2024 06:29Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 06:31