Tam liste geldi: SSK, Bağ-Kur’lu emekliye 16.750 TL piyangosu! 10.250, 11.100, 11.800, 13.500 TL alana Perşembe, cuma yatacak

Mayıs ayı itibarıyla 13 bankanın emekli promosyon rakamları açıklandı. Emeklilere yönelik kampanyalar kapsamında, en yüksek promosyon miktarı 18 bin TL olarak belirlenirken, en düşük ödeme ise 8 bin TL olarak duyuruldu. Ziraat, Akbank, Yapı Kredi ve Garanti gibi büyük bankaların da dahil olduğu bu promosyon kampanyaları, emeklilerin dikkatini çekiyor. İşte bankaların sunduğu güncel emekli promosyon kampanyalarının ayrıntıları...