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Tam liste geldi: SSK, Bağ-Kur'lu emekliye 16.750 TL piyangosu! 10.250, 11.100, 11.800, 13.500 TL alana perşembe, cuma yatacak

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için banka promosyon kampanyaları yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, emeklilere sağlanacak bayram ikramiyeleri ve ek gelir fırsatları da merakla bekleniyor. Özellikle emekli maaş promosyon tutarlarının 20.000 TL'ye ulaşmasıyla birlikte, en yüksek ödeme yapan bankalar da öne çıkmaya başladı. Peki, güncel banka promosyonları ne kadar? İşte emeklilerin yüzünü güldürecek detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2024 06:29 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 06:31
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Tam liste geldi: SSK, Bağ-Kur’lu emekliye 16.750 TL piyangosu! 10.250, 11.100, 11.800, 13.500 TL alana Perşembe, cuma yatacak

Mayıs ayı itibarıyla 13 bankanın emekli promosyon rakamları açıklandı. Emeklilere yönelik kampanyalar kapsamında, en yüksek promosyon miktarı 18 bin TL olarak belirlenirken, en düşük ödeme ise 8 bin TL olarak duyuruldu. Ziraat, Akbank, Yapı Kredi ve Garanti gibi büyük bankaların da dahil olduğu bu promosyon kampanyaları, emeklilerin dikkatini çekiyor. İşte bankaların sunduğu güncel emekli promosyon kampanyalarının ayrıntıları...

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Tam liste geldi: SSK, Bağ-Kur’lu emekliye 16.750 TL piyangosu! 10.250, 11.100, 11.800, 13.500 TL alana Perşembe, cuma yatacak

Garanti BBVA

Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alan emeklilere 15.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuluyor. Kampanya, 1-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında geçerli. Maaş aralıklarına göre ödemeler:

10.000 TL'ye kadar olan maaşlar: 6.250 TL
10.000 – 15.000 TL arası: 10.000 TL
15.000 – 20.000 TL arası: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

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Tam liste geldi: SSK, Bağ-Kur’lu emekliye 16.750 TL piyangosu! 10.250, 11.100, 11.800, 13.500 TL alana Perşembe, cuma yatacak

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası, SGK emeklilerine 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor. 3 yıllık taahhütle yapılan ödemelerde önceki promosyon tutarları sistemsel olarak mahsup ediliyor.

Halkbank

Emekli maaşını Halkbank'tan alanlar, 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi alabiliyor. Maaş aralıklarına göre ödemeler:

10.000 – 14.999 TL arası: 8.000 TL
15.000 – 19.999 TL arası: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

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Tam liste geldi: SSK, Bağ-Kur’lu emekliye 16.750 TL piyangosu! 10.250, 11.100, 11.800, 13.500 TL alana Perşembe, cuma yatacak

Akbank

Akbank, emekli maaşını bankalarına taşıyanlara 15.000 TL'ye varan promosyona ek olarak 2.500 TL chip-para ile toplamda 17.500 TL ödül sunuyor. Kampanya 1-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında geçerli. Maaş aralıklarına göre ödemeler:

0 – 9.999 TL: 6.250 TL
10.000 – 14.999 TL: 10.000 TL
15.000 – 19.999 TL: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

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Tam liste geldi: SSK, Bağ-Kur’lu emekliye 16.750 TL piyangosu! 10.250, 11.100, 11.800, 13.500 TL alana Perşembe, cuma yatacak

ING

ING, emekli maaşını taşıyanlara 18.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor. Otomatik fatura talimatı ile 3.000 TL ek nakit promosyon fırsatı da bulunuyor. Maaş aralıklarına göre ödemeler:

10.000 TL'ye kadar: 6.250 TL
10.000 – 15.000 TL arası: 10.000 TL
15.000 – 20.000 TL arası: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL