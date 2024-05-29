Sokak köpeklerinin saldırdığı Tunahan’ın babası konuştu: Köpekleri insanlardan üstün görüyorlar

'PARKTA ÇOCUK DEĞİL KÖPEK VAR'



Parklarda çocuklar yerine sokak köpeklerinin olduğunu kaydeden Yılmaz, "Çocuklarımızı parka götüremiyoruz. Biz de hayvanları çok seviyoruz, ben köpeklerle büyüdüm ama hiçbirisi gelip bize saldırmadı, çocuklarımızı yemedi. Hayvanlar ölmelidir demiyoruz, hayvansever ayrı sokak köpeğini sevenler ayrı hale geldi. Sokak köpeği sevenlerin rant peşinde koştuklarını düşünüyorum. Bir tanesinin çocuğuna köpekler saldırsa onlar da bizler gibi olacak" diye konuştu.