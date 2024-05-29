29 Mayıs 2024, Çarşamba
Sokak köpeklerinin saldırdığı Tunahan’ın babası konuştu: Köpekleri insanlardan üstün görüyorlar
AK Parti'nin, başıboş sokak köpekleriyle ilgili hazırladığı kanun teklifinde sona yaklaşıldı. Teklifin hazırlıkları sırasında dünya örnekleri incelendi. Sahipsiz hayvanlara yönelik yasal düzenleme taslağında kontrollü hayvan tanımı kaldırılıyor yerine sahipli-sahipsiz hayvan tanımı baştan yapılıyor, hayvan bakımevleri süreli bir bakımı vurgulayacak şekilde düzenleniyor. Ankara'da okulla gittiği sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ve ağır yaralanan 9 yaşındaki Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz yaşadığı acıyı anlattı.
Giriş Tarihi: 29.05.2024 06:45
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