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Sokak köpeklerinin saldırdığı Tunahan’ın babası konuştu: Köpekleri insanlardan üstün görüyorlar

AK Parti'nin, başıboş sokak köpekleriyle ilgili hazırladığı kanun teklifinde sona yaklaşıldı. Teklifin hazırlıkları sırasında dünya örnekleri incelendi. Sahipsiz hayvanlara yönelik yasal düzenleme taslağında kontrollü hayvan tanımı kaldırılıyor yerine sahipli-sahipsiz hayvan tanımı baştan yapılıyor, hayvan bakımevleri süreli bir bakımı vurgulayacak şekilde düzenleniyor. Ankara'da okulla gittiği sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ve ağır yaralanan 9 yaşındaki Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz yaşadığı acıyı anlattı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2024 06:45
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Sokak köpeklerinin saldırdığı Tunahan’ın babası konuştu: Köpekleri insanlardan üstün görüyorlar

Ankara'da okulla gittiği sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ve ağır yaralanan 9 yaşındaki Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz SABAH'a konuştu.

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Sokak köpeklerinin saldırdığı Tunahan’ın babası konuştu: Köpekleri insanlardan üstün görüyorlar

Yasa tasarısını desteklediğini kaydeden Yılmaz, "Sokak köpekleri her geçen gün daha da can yakıcı bir hale geliyor, buna bir dur denilmesi gerekiyordu" dedi.

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Sokak köpeklerinin saldırdığı Tunahan’ın babası konuştu: Köpekleri insanlardan üstün görüyorlar

Yılmaz, sürekli başıboş sokak köpeklerinin insanlara saldırdığı haberlerini gördüklerini, bu insanların hayatlarının da köpekler kadar değerli olduğunu söyleyerek "Çocukları sevme köpekleri sev algısı çok yanlış. Böyle yaşamak zorunda değiliz, hazırlanan tasarının desteklenmesi gerekiyor. İnsanlarla hayvanları bir tutan insanlarımız var böyle bir zihniyet olmamalı" dedi.

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Sokak köpeklerinin saldırdığı Tunahan’ın babası konuştu: Köpekleri insanlardan üstün görüyorlar

'PARKTA ÇOCUK DEĞİL KÖPEK VAR'

Parklarda çocuklar yerine sokak köpeklerinin olduğunu kaydeden Yılmaz, "Çocuklarımızı parka götüremiyoruz. Biz de hayvanları çok seviyoruz, ben köpeklerle büyüdüm ama hiçbirisi gelip bize saldırmadı, çocuklarımızı yemedi. Hayvanlar ölmelidir demiyoruz, hayvansever ayrı sokak köpeğini sevenler ayrı hale geldi. Sokak köpeği sevenlerin rant peşinde koştuklarını düşünüyorum. Bir tanesinin çocuğuna köpekler saldırsa onlar da bizler gibi olacak" diye konuştu.

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Sokak köpeklerinin saldırdığı Tunahan’ın babası konuştu: Köpekleri insanlardan üstün görüyorlar

'SADECE SOKAK KÖPEKLERİNİ SEVEREK HAYVANSEVERİZ DİYORLAR'

Yılmaz, sokak köpeklerinin uyutulmasına karşı çıkanların gerçek hayvansever olduklarını düşünmediğini belirterek, "Başka ülkelerde öldürülen hayvanlar için seslerini çıkarmıyorlar, diğer hayvanları görmüyorlar sadece sokak köpeklerini uyutmayın diyorlar.