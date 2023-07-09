CUMHURİYET Halk Partisi'nde kılıçlar bilendi, bayram sonrası HİZİPLERARASI çekişme, ayak oyunları, dar alanda manevralar tam hız gündemi belirledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında 13. kez hezimete uğramasına rağmen, koltuğuna yapışması CHP'yi karıştırdı. Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında devam eden, 'DEĞİŞİM' kavgası, CHP derinliğinde savaş pozisyonuna evrilecek.

DEĞİŞİMCİLER/ GELENEKÇİLER MÜCADELESi CHP derinliğinde yeni boyutlar kazanırken, mahalle seçimlerinde yeni bombalar patlayacak. CHP derinliğinde iki cephe kıyasıya mücadele içinde...

1) DEĞİŞİMCİLER: Ekrem İmamoğlu'na destek çıkan Eski Parti Sözcüsü-Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Engin Altay, Tanju Özcan, Prof.

Tolga Yarman:

2) GELENEKÇİLER: Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen, yeni MYK üyeleri, Eski Teşkilat Başkanı Oğuz Kaan Salıcı-Canan Kaftancıoğlu, Gürsel Tekin, Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen... SHP Eski Genel Başkanı Murat Karayalçın da Kılıçdaroğlu'na destek veriyor. Farklı bir parti revizyonu öneriyor.

DÜNE KADAR KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN en güvendiği isimlerden Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın, Ekrem İmamoğlu cephesine mermi taşıyacak içerikte 'Kılıçdaroğlu'nu ikna edelim, çekilsin" çıkışını İngiliz BBC'ye yapması, savaşa yeni boyutlar kazandırdı. Bu yeni cephe açılışına CHP'nin derin adamı Eski Teşkilat Başkanı Oğuz Kaan Salıcı'nın (görevden ayrılması sonrasında sessizliğini koruyor, zamanlama yapıyordu) sağ kolu Canan Kaftancıoğlu, tam cepheden Ekrem İmamoğlu'nu bombaladı... Bir süredir aralarının bozuk olduğu gözlenen Ekrem İmamoğlu hakkında Canan Kaftancıoğlu'nu konuşturan ismin Oğuz Kaan Salıcı olduğu biliniyor. Salıcı'nın sağ kolu Kaftancıoğlu, seçim yenilgisinin ardından istifa çağrılarının yapıldığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sahip çıkarak bombaları patlattı: "Bugünlerde 'Gitmeli, bırakmalı' diye bence yakışmayacak bir şekilde Genel Başkan Kılıçdaroğlu itibarsızlaştırılıyor. Bunun karşısında olduğumu bir kez daha söylemek isterim.

KILIÇDAROĞLU OLMASAYDI, İMAMOĞLU PROFİLİNDE BİRİ İBB BAŞKANI ADAYI OLAMAZDI.

Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin (Genel Başkan'ın ifadesiyle söylüyorum) güvenli limana ulaşabilmesi için örgütlü yapısının da güçlendirilerek umutsuz olan kesimleri yeniden umutlandırabilmeyi Kılıçdaroğlu'nun başarabileceğine inanıyorum." Prof. Dr. Tolga Şardan başkanlığında, CHP'de "İlke ve Demokrasi Hareketi" isimli grup dikkati çeken bir açıklamaya imza attı: "Milyonlar istiyor, Kılıçdaroğlu, liderliği bırakmalı... Karar kurultayındır.

Açık söyleyeyim; etrafındaki yapı onu bırakmaz. Şu ki; işaret ettiğim fikri zenginliği, coşku rüzgarını oluşturamazsak, falımız kapalıdır. Yani sözünü ettiğim yapı ve Kılıçdaroğlu kalabilir pek tabii, ancak CHP çok irtifa kaybeder''...

CHP'deki savaşın iki cephesinde, Kılıçdaroğlu'nu terk eden Bülent Tezcan, diğer cephede 10 ARALIKÇI EKİBİN LİDERİ Oğuz Kaan Salıcı konumlanmış durumda... Salıcı ve sağ kolu Canan Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu'nun en etkili destekleyicileri. Salıcı, teşkilatlara hakim.

Kılıçdaroğlu sonrası genel başkanlık için geniş boyutlu çalışmalar yaptı...

Oğuz Kaan Salıcı-Canan Kaftancıoğlu (Arkalarında 10 Aralık'çı Sol-Sosyalist- HDP'ye yakın etkili bir kadro var) yerel seçimler sonrası, Kılıçdaroğlu'nun ayrılmak zorunda kalması ihtimali üzerine GENEL BAŞKANLIK İÇİN hazırlanmış durumdalar. İmamoğlu'nun İstanbul sokaklarına astırdığı, "KAZANDIK, İSTANBUL KAZANDI" afişleri ile gerçekleşen hamleye karşı, Kaftancıoğlu da "İstanbul'u CHP teşkilatı ve diğer bize destek olan partiler ile kazandık" sözlerini sık sık tekrarlamaya başladı.

SONUÇ: CHP'DE 5 AĞUSTOS'TA İLÇE BAŞKAN ve yönetimleri seçimlerine geçilecek. 15 Ekim'e kadar Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu kadroları arasında İL BAŞKANLARI çekişmelerine tanık olacağız. Özellikle Ekim aynının başlarında yapılacak İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR İL

KONGRELERİ çok ses getirecek...