Türk Ordusu, "Dostlarına müşfik, düşmanlarına kahredici bir güçtür'' NOKTA. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, MAVİ VATAN STRATEJİSİ çerçevesinde Akdeniz, Ege, Karadeniz'i modern deniz donatılarıyla bir ağ gibi örüyor. Bu bağlamda, Türk Deniz Kuvvetleri müthiş gelişmelere imza atıyor. Yerli ve milli gemiler Türkiye'yi Mavi Vatan'da daha güçlü hale getiriyor. Türkiye, denizlerdeki kontrol ve hakimiyetini güçlendirecek adımları birer birer hayata geçiriyor. Deniz Kuvvetleri'nin modernizasyonu için "fırkateyn muhrip", "amfibi çıkarma gemisi" ve "denizaltı" ve insansız savaş gemileri projeleri önemli bir eşik olarak sürüyor. Karadeniz, Ege ve Akdeniz gibi çatışmaların ağırlık merkezi haline gelen coğrafyaların yanı sıra uzak coğrafyalardaki ilgi ve etki alanında da faaliyet gösterebilen Deniz Kuvvetleri'nin harekat yarıçapı arttıkça, aktif ihtiyaçları ve stratejik rolleri de aynı oranda güncelleniyor. Cumhurbaşkanımız Erdoğan-Milli Güvenlik Kurulu'nun 2015'te belirlediği "Türk Deniz Kuvvetleri Stratejisi"ne göre 37 adet gemi, milli imkanlarla üretilerek Deniz Kuvvetleri'nde göreve başladı.

Yerli ve milli uçak gemisi Anadolu, Deniz Kuvvetleri'ne klasman atlatarak küresel güç aktarım kabiliyetine sahip bir kuvvete dönüşmesini tescilleyecek. Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi Anadolu denızlere açılmayı bekliyor. Taşıma Aracı ve taarruz uçakları, taarruz helikopterleri, insansız hava araçları ANADOLU'YA konuşlanacak. TCG Anadolu, büyük bir muharip kuvveti barındırabilecek. Güvertede yer alan fırlatma rampası, STOVL kabiliyetine sahip hava unsurlarının iniş ve kalkış yapabilmesine olanak sağlayarak yakın hava desteği verilmesine imkan tanıyacak. Amfibi harp, güç aktarımı, alternatif uçak/helikopter gemisi, bayrak gösterme, insani yardım, tahliye operasyonları, arama kurtarma faaliyetleri, doğal afet ve tıbbi destek vazifeleri icra edilebilecek. Çıkarma harekatında mobil bir üs vazifesi görecek olan TCG Anadolu, çıkarma unsurlarının sevki, unsurlara yakın hava desteği, komuta kontrol görevleri icra edebilecek. ADA sınıfı korvet projesi kapsamında TCG HEYBELİADA 2011, TCG BÜYÜKADA 2013, TCG BURGAZADA 2018'de , TCG KINALIADA 2019'da Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi. TCG İstanbul 2021'de, TCG İzmir 2022'de, TCG İzmit'in 2023'te, TCG İçel 2024'te Deniz Kuvvetleri'nin envanterinde yer alacak. Uzun menzilli hava savunma harbi, denizaltı savunma harbi için ikisi opsiyonel olmak üzere toplamda dört gemi inşasına başlandı. İlk gemi 2025'te hizmete girecek. Yeni Tip Denizaltı Projesi'ne göre 6 adet REİS sınıfı denizaltıdan ilki olan TCG Piri Reis, suyla buluştu. İkinci denizaltı Hızır Reis'in donatımı, üçüncü ve dördüncü denizaltıların gövde imalatları sürmektedir. Hidrojen Yakıt Hücresi teknolojisi ile geliştirilen denizaltılar, Türk Deniz Kuvvetleri'nin muharebe etkinliğine önemli ölçüde katkı sağlayacak. Reis sınıfı denizaltılar, ağır torpidolarının yanı sıra füzeler ile silahlandırılacak. Yerli olarak geliştirilen Akya ağır torpido ve Atmaca güdümlü mermileri platformlara entegre edilecek. Milli Denizaltı (MİLDEN) projesi ıle de yerli imkanlarla üretilen denizaltılar 2030'da Deniz Kuvvetleri'nin envanterine gireceği öngörülmektedir.

SONUÇ: Tüm bu gelişmeler ışığında, Deniz Kuvvetleri'nin caydırıcılığının, esnekliğinin ve hareketliliğinin güçlendirileceği görülmektedir. Denizde üslenme ve denizaşırı harekat gibi yeni yetenekler kazanacak olan Deniz Kuvvetleri'nin etkili bir dış politika enstrümanına evirilerek bölgesel GÜÇ konumunun tahkim edileceği değerlendirilmektedir. VİRA BİSMİLLAH..