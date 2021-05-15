İTTİFAKIN ŞİFRELERİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Polit Bürosu'nun HDP ile kanka olduklarını, yerel seçimde verilen destekle büyükşehirleri kazanabildiklerini, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de 'bir ve beraber olmak' için taktikler berlirlediklerini biliyorduk. Kapalı kapılar ardında, CHP-HDP-İP'in gizli bir anayasa hazırladığını gündeme getiriyorduk. CHP ve İP sözcüleri gözümüzün içine baka baka kıvrıyorlardı.

Kaçamak cevaplar ile girdikleri girdaptan kurtulmanın çaresini arıyorlardı.

Öyle bir gelişme oldu ki, HDP Eşbaşkanı Mithat Sancar öyle bir açıklama yaptı ki, karanlık odalarda yapılan pazarlıklar ortaya döküldü 12 MAYIS 2021: HDP Eşbaşkanı Sancar, Kılıçdaroğlu'na anlayacakları dilden konuşarak, Bizim, Parlamento seçimlerinde Millet İttifakı'na girme talebimiz yoktur. Tek başımıza gireriz, barajı aşarız. CUMHURBAŞKANLIĞI seçiminde bir ittifaka ihtiyaç olacaktır.

Çünkü bu seçim 50+1 yöntemiyle Cumhurbaşkanının seçilmesini mümkün kılıyor. Şimdi biz diyoruz ki; HDP olarak Cumhurbaşkanlığı seçiminde üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazırız, Ancak şunun da akılda tutulmasını istiyoruz." Yani Mithat Sancar diyor ki, "HDP ile öyle kapalı değil açık olun. Bizi kullanmanıza izin vermeyiz. HDP'ye gelecek yönetimde, (doğrudan katılım ) imkanı verin.

Ben de CHP'ye bu sütunlardan diyorum ki, hepinize yazıklar olsun. Kandil'in partisiyle ortaklık için Türkiye'yi düşmanlara peşkeş çekiyorsunuz. Sırtını Kandil'deki katiller çetesine dayamış, Derin ABD'nin paralı askerlığini yapan PKK'dan talimat alan siyası kolu HDP, hem cumhurbaşkanlığında hem hükümette yetkili mi yapacaksınız. YAZIKLAR OLSUN...

Elbette CHP ile Kandil'in partisi HDP'nin yaptığı pazarlıklar, ortaklıklar yeni değil ki.

CHP, HDP, IP ve SP arasında gerçekleştirilen gizli anayasa deşifre olmuştu. İP Genel Başkanı Akşener ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun inkar etmesine rağmen CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu'nun 2018 yılında yaptığı bir konuşmada söyledikleri tüm gerçekleri açığa çıkarmıştı.

Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün kurduğu CHP'yi Kandil'e sunarken hiç rahatsız olmuyor mu? Partide Atatürkçü isimleri temizlediği doğru.

Her konuda şov yapan, HDP'nin barajı aştığında havalara sıçrayan ama MUharrem İnce'nin yüzde 30 bandını geçmesine üzülen Özgür Özel bu konuda ne düşünüyor? HDP ile ortaklık rahatsız etmiyor mu?

Bence etmiyor. Çünkü HDP için havalara sıçrayan Özgür Özel, hiçbir konuda eleştiri yapmaya kalkmasın.

Kobani olaylarında birçok Kürt vatandaşının ölümüne neden olan Demirtaş'ı kim savunuyor? Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve Kandil'i kendisine yakın gören CHP'li milletvekilleri. Elbette tüm CHP'li vekiller Kandil'in partisiyle yapılan bu kirli ortaklıktan memnun değil. Hem de isyan edenler var.

SONUÇ: HDP (PKK), Kemal Kılıçdaroğlu'nu köşeye sıkıştırdı.

Nefesini kesti. Bundan sonra ne olacak?

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP-HDP'nın yaptığı gizli anlaşmaya ya uyacak ya uydurulacak. Kılıçdaroğlu istese de artık bu kirli ortaklıktan kopamaz.

2010 yılında göreve getirilmesinin nedeni de buydu. ÇÜNKÜ ABD BAŞKANI BIDEN YAKIN TAKİPTE. Kemal Bey de bunu gayet iyi biliyor. HDP ile yapılan ortaklığı bozmaya Kemal Bey'in de gücü yetmez. Çünkü dostları ona çok kızar. Bunun hesabını da ondan sorarlar. Yanılıyor muyum Kemal Bey?

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