Bahane

104 emekli amiral olayı derinleşiyor. İkinci aşama başlatıldı. Şüpheli olarak evi aranan emekli tuğgeneral, Türkiye Emekli Subaylar Derneği Genel Başkanı (TESUD) Namık Kemal Çalışkan olduğu ileri sürüldü. Evinde arama yapılan emekli 6 amiral arasında eski Sahil Güvenlik Komutanı Alper Tezenen, eski Deniz Harp Akademileri Komutanı Metin Açımuz, eski İstanbul Tersanesi Komutanı Prof. Nurhan Kâhyaoğlu, eski Genelkurmay Plan ve Prensipler Dairesi Başkanı Işık Biren, eski Ege Deniz Bölge Komutanı Ali Önel Yüksel, eski İstanbul Boğaz Komutanı İlker Güven bulunuyor.

Bildiriyi hazırlayan, emekli Amiral Ergün Mengi'nin ifadesi manidar. Ergun Mengi ifadesinde büyükelçilerin bildirisinden sonra "Işık Biren'i aradım, böyle bir duyuruyu hazırlayayım mı? diye sordum. Bana, 'yapabilirsin' dedi" demişti. İkinci aşamada emekli Amiral Ali Yüksel Önel gözaltına alındı. Ergün Mengi'nin, bildirinin taslak metnin grupta paylaşması için gönderdiği Ali Yüksel Önel'e yazdığı DİKKAT ÇEKİCİ not şöyle: Komutanım çok sağ olun, esas tepki takunyalı amiral, harp okulu giriş şartlarından irticaya karışılmasının çıkarılması ve subay astsubay kurslarında Atatürk ilke ve inkılapları derslerinin çıkarılmasının üzerine olacaktır.

Ama grupta uzlaşı çok zordu. Bu nedenle Montrö bahanesiyle son paragraftaki mesajları veren, hedef kitle DZ. KK olmayan bir bildiri hazırlayayım dedi.

SONUÇ: Gezi kalkışması sürecinde Mehmet Ali Alabora, "Mesele ağaç değil, sen hâlâ anlamadın mı" demişti 104 Amiral darbe imalı bildiri de de MONTRÖ BAHANEYMİŞ. Ne tesadüf .

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