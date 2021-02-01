Ağrı Dağı turizme açılıyor

AĞRI Milletvekili Ekrem Çelebi ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı tırmanışına sahne olacak Ağrı Dağı önündeler. AĞRI AYAĞA KALkıyor.

BÖLÜCÜ terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin zincirlerini kıran AĞRI, müthiş gelişmelere imza atıyor. Çelebi, müjdeyi verdi: "4 Şubat günü Ağrı Dağı'nı tırmanış turizmine açacağız ve bölgeyi hareketlendireceğiz. Artık burası terörle anılmayacak; turizmle, hayvancılıkla, sporla, kültürle en önemlisi huzur ve sevgiyle anılacak" Ağrı'nın turizmle anılması için çalışmalar yürüten Çelebi yaptığı girişimlerini heyecanla TAKVİM'E anlattı: "Ağrı'nın yeniden hikayesini yazacağız. Ağrı turizminde uzun yıllar sonra yeni bir sayfa açıyoruz.

Ağrı Dağı, İshak Paşa Sarayı, Nuh'un Gemisi, Diyadin Kaplıcaları, Balık Gölü ve nice tarihi, turistik ve kültürel alanlarıyla ilimizi bölgenin, Türkiye'nin turizm merkezlerinden biri yapacak, serhat şehrimizin turizmden hak ettiği payı almasını sağlayacağız" Evet. Terörden arındırılan bölgelerimizde büyük heyecan var. Doğu'nun güzel insanları huzur içinde kalkınma hamlelerine tanık oluyor. Ağrı'nın bugünleri, Anadolu'nun fidanlarına iyi bir örnek.

Ağrı Dağı sadece Türkiye'de değil dünyaca tanınan 4 kutsal kitapta adı geçen kutsî bir yerdir. Nuh Tufanı efsanesinde adı geçen Cudi Dağı olduğuna inanılmasıdır. Nuh'un Gemisi'nin Ağrı Dağı'nın bir bölgesinde ağır kar ve buzulla gömülü olduğu iddia ediliyor. Dağdaki Nuh'un Gemisi objesi, ilk kez CIA casus uçakları tarafından 1949'da saptandı. Ağrı'nın huzur içindeki yeni vizyonunu Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, heyecanla anlatmayı sürdürüyor:

Kutsal kitaplarda ismi geçen, Hazreti Nuh'un gemisinin Ağrı Dağı bölgesinde olduğu var sayımı ile birçok efsaneye konu olan Ağrı Dağı'nın, tırmanışa açılmasının anlam ve önemi büyüktür.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle ilgilendiği, çalışmalarını yakından takip ettiği Arı'nın termeden arındırılması sonrası yatırımlar birbiri ardına devreye girdi. Ağrı Dağı turizmi de kalkınma hızını artıracak.

Turizm, çok büyük bir potansiyel taşıyor ve bu da Doğu Anadolu'yu büyük bir potansiyeldir. Ulaştırma turizmin gelişiminde büyük önem taşıyor. Bu açıdan bir taraftan Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı geliştirilmesi, diğer yandan Erzurum bağlantılı demiryolu projesinde hızlı programlara geçildi.

Doğu Anadolu Tren Ringi heyecan veren projemiz. Doğu Ekspresi modelimiz var. Öyle bir seviyeye geldi ki Kars ilini Türkiye'nin yıldızı haline getirdi.

İçinde bulunduğumuz kış şartlarında Ağrı Dağı gibi bir potansiyeli, görsel hale getirip tren ile bu bölgede geçenlere sunma imkanı verecektir. Ağrı Dağı tırmanışlarıyla beraber, Bakanlarımızla turizm potansiyeli oluşturmaya yönelik hamleler devreye girecek.



MARKA HALİNE GELECEK

Çelebi, Erdoğan'ın, 'Ağrı Dağı marka haline getirilmelidir' talimatı üzerine, Ağrı'nın makus talihini değiştiren gelişmelerin hızlandığını vurguladı. Ağrı markasını oluşturacak örneklerden birisini de Çelebi, şöyle açıkladı: "Ağrı markasının içeriğinde, kışın kış turizmi için, yazın dağı tırmanışı, Ağrı Dağı bölgesinde 480 kuş türü, 381 civarında çiçeğin varlığı bir turizm potansiyelini gösteriyor. Doğa araştırmacıları için yepyeni bir bölgeyiz. Bir nevi çiçek florası da gündeme getirilecektir. Ağrı Dağı'ndaki çiçek florasında 52'si endemik çiçek. Yani dünyada başka yerde bulunmayan özel çiçekler."



SONUÇ: Arkasında Derin ABD'nin, Avrupa'nın olduğu terör işsizlik getirdi, yoksulluk getirdi, acı getirdi, yürek sızısı getirdi. Ama bu kanlı süreçten rant sağlayan haçlı-siyonistler oldu.

Sağlayanlar oldu. Silah tüccarları bu kanlı süreçten kazanç sağladı. Gençlerin kanından beslenenler kendilerine fayda sağladılar. Kürt kardeşlerimizi istismar edenler bu işten kazandı. Şehirlerimizi, insanlarımızı karanlığa mahkum etmek isteyenler bu süreçten kazanç sağladı.

Ağrı'nın turizme açılmasının anlam ve önemi çok büyük. Evet, gerçekleri gören, Ağrı'nın yiğit insanlarını, cömert insanlarını, civanmert insanlarını selamlıyorum.

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