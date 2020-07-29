F-16’ların ömrünü uzattık

ABD, Türk F-35'lerine el koydu.

Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmesi gereken 8 adet F-35 uçağı skandal bir kararla ABD Hava Kuvvetleri'ne devredildi. Lockheed Martin tarafından Türk Hava Kuvvetleri için üretilen ancak S-400 tedariki bahanesiyle uygulanan ambargo sebebiyle Türkiye'ye gelemeyen F-35A uçaklarımız boyamaları değiştirilerek ABD Hava Kuvvetleri envanterine alındı.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ABD YÖNETİMİNE mesaj verdi: "Bin senedir üzerinde yaşadığımız bu topraklarda varlığımızı idame ettirebilmek için hep büyük bedeller ödedik. Kimi zaman dış saldırılar ve tuzaklar kimi zaman içeriden gelen ihanetler, milletimizi meşgul ve mağdur etti. Gardımızı indirmeyeceğiz. İnşallah ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırarak, ihanet şebekelerinin ve onların iplerini ellerinde tutanların heveslerini kursaklarında bırakmayı sürdüreceğiz."



FARKLARI YOK

Ha Amerika ha İngiltere. Yok birbirlerinden farkları. Yıllar önce de İngiltere, parasını ödediğimiz halde, iki savaş gemimize çökmüştü. Yüz yıl önce parasını ödediğimiz 'Sultan Osman' ve 'Reşadiye' savaş gemilerine de çökmüşlerdi. 'Sultan Osman'la 'Reşadiye' gemilerimiz 'gasp edilmişti.' 1911'de İngiltere'ye iki savaş gemisi ısmarlandı. 'Sultan Osman-ı Evvel' ve 'Reşadiye' isimleri verilecek olan gemiler 1914'te teslim edilecekti.

Gemilerin alınması için aziz milletimiz kampanya başlattı. Halk yemesinden içmesinden kıstı, biriktirdiği paralarını, ziynet eşyalarını donanma cemiyetine bağışladı, gemilerin bedelleri son kuruşuna kadar İngiltere'ye ödendi.

Teslim zamanı geldi... Gemileri 'Hamidiye Kahramanı' Rauf Orbay almak üzere İngiltere'ye gitti.

Rauf Bey beraberinde bin civarındaki Türk denizci ile beraber aylardır İngiltere'de idi, 2 Ağustos 1914'teki teslimi beklerken, yanındaki denizciler de zırhlılar konusunda eğitim görüyorlardı...

İngiliz hükümeti gemilere Türk sancağı çekilmesi töreninden yarım saat önce Sultan Osman'a ve Reşadiye'ye el koyma kararı aldı. Gasp edildi... Ne gemileri alabildik ne de peşin ödediğimiz milyonlarca altını...

İngilizler savaş gemilerinin isimlerini de değiştirdi. Sultan Osman'ı 'Agincourt', Reşadiye'yi de 'Erin' yapıp donanmalarına dahil ettiler.



MİLLİ HARP SANAYİİ

Önce İngilizler, sonra Amerikalılar, parasını ödediğimiz gemileri, savaş uçaklarını gasp ettiler.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan-Türk devlet aklının, milli ve yerli harp sanayiine büyük emek vermelerinin, bugün geldiğimiz milli savaş malzemelerinde yüksek noktanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ÇOK İYİ anlamalıyız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarız.



2025'TE GÖKYÜZÜNDE...

ABD parasını verdiğimiz F-35 uçaklarını vermese de problem değil.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan kararlı.

Türk milleti kararlı. F-35'lerin yerine milli muharip uçağımız 5 yıl içinde devreye girecek. Bir taraftan F-16'lar takviye edilecek, diğer taraftan yeni savaş uçağımıza kavuşacağız.

F16'ların ömürleri uzatılıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başlatılan F-16 Yapısal İyileştirme Projesi kapsamında ilk F-16 Blok-30 uçağının yapısal iyileştirmesi tamamlandı ve uçak Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na (HKK) teslim edildi.

MİLTEM projesini yıllar önce başlatmamış olsalardı, bugün Akdeniz'de Antalya körfezinde hapsolmuştuk.

İsrail-Rum-Mısır-Fransız gemileri Doğu Akdeniz'de cirit atarken, enerji rezervlerine el koyarken, kahrolurduk.

Milli Muharip Uçak Projesi'ne başlamasaydık, hava kuvvetlerimizin gelecekte kolu kanadı kırılırdı.

Yaşasın tam bağımsız ve güçlü Türkiye.

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