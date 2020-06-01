CHP’nin aynası asilzade Faik Öztrak

CHP'Yİ tanımak, kimlerin partisi olduğunu anlamak için Faik Öztrak'a bakmak yeter. Faik Öztrak CHP'nin aynasıdır.Faik Öztrak, bir süreden beri, asilzadeliğini unutup, halk adamlarına, millet evlatlarına ileri geri laflar ediyor. Devlette liyakatten bahsedip akrabaların devlet kademelerinde, DARBE HÜKÜMETLERİNDE, BALLI GÖREVLERDE BULUNMASININ SIRRINI KİMSELERİN BİLMEDİĞİNİ SANIYOR. ASİLZADE OLARAK CHP'DE

SIYASET YAPMAK KOLAY. CHP'nin Sözcüsün Faik Öztrak, HALKIN ÇOCUKLARI CHP'DEN LİSTEYE GİREMEZKEN, 5 dönemdir (2007 'DE BAŞLADI, HALEN SÜRÜYOR)

CHP'de milletvekili olmasının sebebi hikmetini kimseler dile getirmeyecek diye düşünüyor. Asilzade Faik Öztrak'ın, gerçeklerin ortaya çıkacağını herhalde düşünmeden millet adamlarına, halk adamlarına laf ediyor. CHP'nin asilzadesi Faik Öztrak devlette, siyasette ballı makamlara, etkin koltuklara, kilit noktalara nasıl geliyor? GÖRÜNMEZ BİR NETWORK VAR MI ACABA?

Evet. Güçlü bir ailenin mensubudur Faik Öztrak. Ailesi devlette sürekli koltuk sahibi oldu. DEDESİ Mustafa Faik Öztrak 8 dönem CHP'de milletvekilliği ve İçişleri Bakanlığı görevi yaptı.

BABASI Orhan Öztrak İsmet İnönü döneminde İçişleri Bakanı, Bülent Ecevit döneminde Gümrük ve Tekel Bakanı olarak görev yaptı.

1999 yılında CHP'nin E. Genel Başkanı(DSP)Bülent Ecevit, Başbakan oldu. Türkiye ekonomisi, 19 Şubat 2001 tarihli MGK toplantısında yaşananlarla paramparça oldu. Dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ve Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan arasındaki tartışma, bir gecede ülkeyi çökertmeye yetti. Türkiye ekonomisi, siyasi gerginliğe hemen cevap verdi.

Aynı gün Merkez Bankası'ndan 7.5 milyar dolar çekildi ve kriz tüm şiddetiyle geldi. Kriz sırasında, CHP'den daha sonra İzmir milletvekili olan Zekeriya Temizel, BDDK başkanıydı. Yardımcısı CHP'nin asilzadesi Faik Öztrak'tı. Yani bankalar çökerken, CHP'li Temizel Faik Öztrak ballı koltukta oturuyorlardı.

(Faik Öztrak daha önce, İngiltere Birmingham Üniversitesi'nden Kalkınma Finansmanı konusunda master yapmış, Devlet Planlama Teşkilatı'nda (DPT) 1978 yılında başlamış, DPT'de Daire Başkanlığı, Genel Müdürlük, Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu) Türkiye dibe vurdurulunca, IMF valisi Kemal Derviş Ankara'ya geldi, Ekonomi bakanı oldu. Çok kırk-ballı koltuk HAZİNE MÜŞTEŞARLIĞINA kimi getirdi. Bingo bildiniz. CHP'li Faik Öztrak. 2002 YILI GENEL SEÇİMLERİNDE Kemal Derviş, ABD'nin talimatıyla CHP'den milletvekili oldu. Faik Öztrak'ta 2003 yılında Hazine Müsteşarlığından ayrılmış, bu tarihten sonra Aydın Doğan'ın Milliyet gazetesinde köşe yazarlığı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi konuk öğretim üyeliği, ve TUSİAD-KOÇ ÜNİVERSİTESİ Ekonomik Araştırma Forumu direktörlüğü yaptı.2007 yılında kontenjandan CHP'den Tekirdağ milletvekilliğine geldi. Ballı koltuklarda oturanlardan Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İş Bankası yönetiminden süresi bittiği için ayrıldı.2002 yılında CHP'den Genel Başkan Deniz Baykal'ın kontenjanından milletvekili oldu.



SONUÇ: Türkiye ekonomisi batırılırken, bankalar batarken, milyonlar sefalete sürüklenirken, KEMAL KILIÇDAROĞLU. Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu üyesi (1999-2001) Zekeriya Temizel. BDDK Başkanlığı, FAİK ÖZTRAK, BDDK Başkan Yard. Sonra Hazine Genel Müdürüydü. BATAN EKONOMİ- BALLI KOLTUKLARDA CHP'LİLERE DİKKATLE BAKINIZ. NE NETWORK AMA... Aziz Millet unutmaz...

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