bir taraftan Atatürk'ün hisselerinin temsilciliğini hem ruhen hem bedenen kaybetmişken, nihayetinde bankacılık yapan tek parti gibi bir pozisyonda bulunması da ne akla ne mantığa sığıyordu.Türkiye İş Bankası gibi büyük bir bankanın yönetim kuruluna verdiği 4 üyenin, bankanın her türlü işlemiyle ilgilenme, takip etme şansına sahip olması zaten vicdanlara sızlatıyordu. CHP'nin İş Bankası ortaklığı ile dünyada hiçbir örneği olmayansonuna gelindi. Allah razı olsun, Başkan Tayyip Erdoğan,arasındaki tuhaf pozisyonu düzeltmeye karar verdi.Erdoğan'ın İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin Hazine'ye devri için verdiği talimat verdi. Böylece, Milleti Temsil eden Atatürk hisseleri Milletin Hazinesi'ne devredilecek.Erdoğan'ın talimat verirken yaptığı uyarılar dikkati çekti: "Mevzuat belli, CHP'nin süreci nasıl yönettiği belli.Fazla geciktirmeyin. Titizlikle çalışın ve bu konuyu vatandaşa doğru anlatın. CHP'nin bu konuda yanlış anlaşılmalara yol açmasına izin vermeyin. Atatürk zamanında tek parti vardı ve parti devlet idi." Geçen aylarda, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, son derece düşündürücü bir açıklama yapmıştı: "Adnan Menderes'in başbakan olduğu dönemde CHP'nin İş Bankası'ndaki yüzde 28'lik hisseleri devlete devredildi. Ancak darbecilerin 27 Mayıs sonrası milletin hisselerini tekrar CHP'ye iade etti." CHP Genel Başkanı olmadan önce Kemal Kılıçdaroğlu, İş Bankası yönetim kurulunda bulundu.(1998- 2001) O dönemle ilgili krediler konusunda mahkemelere intikal eden olaylar meydana geldi. 2017- 2020 arasında CHP'nin İş Bankası yönetim kurulu üyesi olarak CHP'li E.SHP Gen. Başk. CHP İstanbul İl Başkanı Murat Karayalçın, eski CHP İstanbul Milletvekili Müslim Sarı ve avukat Umut Akdoğan İş Bankası yönetiminde yer almıştı.1 Nisan 2020 günü, Kılıçdaroğlu, İş Bankası yönetim kurulu üyeliğine atayacağı yeni isimleri belirledi.Rıdvan Selçuk, Fazlı Bulut, Durmuş Öztek ve Hakan Özyıldız'ı İş Bankası Yönetim Kurulu üyeliğine atadı. İş Bankası'nda CHP'li eski Adalet Bakanı Mehmet Moğultay'ın oğlu Ulaş Moğultay ve CHP'den Ankara Milletvekilliği yapan Bayram Meral'in oğlu Kemal Meral yönetim kurulu üyeliği yapmıştı. İş Bankası'nı yöneten 'oğul' Moğultay'ın babası Mehmet Moğultay, CHP/SHP'den Adalet Bakanlığı yaptığı dönemde, "Hükümetten 5 bin kişilik kadro çıkardım. Bu kadroları örgütüme vermeyip de MHP'ye ve Refah'a mı verseydim. Seyfi Oktay zamanında 2 bin civarında hâkim alındı.Benim zamanımda bin civarında hâkim alındı. 3 bin hâkim aldık" şeklinde korkunç bir kadrolaşma itirafında bulunmuştu.Atatürk'ün vasiyetnamesi çok netti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İş Bankası'ndaki hisselerinden CHP'ye bir kuruş bırakmadı.Sadece hisselerin denetimiyle görevlendirdi. Ancak, vasiyetname yıllarca farklı yorumlandı. Atatürk'ün vefatından sonra, bankada CHP'nin bir adet yönetim kurulu üyeliği varken, bu sayı dörde kadar çıktı.Oysa, CHP bu denetim görevini dışarıdan da yapabilirdi. Denetim görevini yapmak için ille de İş Bankası'nda yönetim kurulu üyeleri bulundurmasına gerek yoktu.Evet. CHP'nin İş Bankası ile tuhaf bir yapısal ilişkisinin artık sonuna gelindi. CHP BANKACILIK YAPAMAYACAK.