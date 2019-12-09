CHP’de iç savaş

ÇOK gizlemeye çalışsalar da açıkta konuşmamak için çabalasalar da CHP İÇİ SAVAŞ TAM HIZLA DEVAM EDİYOR. CHP'deki son gelişme bazı tuhaflıklar içeriyor.

Derin CHP tarafından susturulan Muharrem İnce'yi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu perde arkasında çıldırtacak hamleler yapıyor.

Kılıçdaroğlu'nun bir arkadaşıyla CHP içi kumpası körükleyen Sözcü yazarı Rahmi Turan'a haber göndererek, "Rahmi bey üzülmesin. Teşekkür ediyorum" demesi İnce'yi çıldırttı.

Derin CHP tarafından susturulan, ortalıktan kaybolup Yunanistan'a giden İnce, Kılıçdaroğlu'nun "Üzülme Rahmi bey" demesi karşısında çileden çıkarak yeniden kafasını kaldırma aşamasına geçmiş durumda. Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu'nu hedef alan yeni açıklaması yenilir yutulur değil. Diyor ki: "İftiraya uğrayan benim, iftiraya uğramama neden olan kişi Rahmi Turan. Genel Başkan iftiraya uğrayana değil de iftiraya kaynaklık eden kişiye 'üzülme' diye haber gönderiyor." Belli ki Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'yi susmasına rağmen, tahrik etmeye, nihayetinde partiden atmaya karar vermiş gibi davranıyor.

Siyasi kulislerde, Kılıçdaroğlu'nun davranışları tuhaf bulunuyor.

Tuhaflık-1: Turan'ın asparagas haberi sonrası Kılıçdaroğlu, İnce'yi görüşmeye çağırmadı. Son olarak Turan'a "Üzülme Rahmi bey" diyerek haber gönderdi. İnce'yi yine aramadı?

Neden acaba!

Tuhaflık-2: İnce suç duyurusunda bulundu. Tazminat davaları da açtı.

Kılıçdaroğlu neden dava açmaktan çekiniyor?

Tuhaflık-3: İnce, "Külliye'ye giden CHP'li" olarak damgalandı.

"CHP içinde bir ÇETE BANA BU KUMPASI KURDU" dedi. Peki Kemal Bey, bu sözler üzerine ÇETE DİYE SUÇLANANLARI neden araştırma ihtiyacı duymuyor?

Tuhaflık-4: İnce'yi susturan Derin CHP gerçeği ortada iken, Kılıçdaroğlu, İnce'yi neden tahrik etmeye çalışıyor?

İnce'yi tasfiye mi etmek istiyor?

CHP yönetimince belirlenen takvime göre, 14 Aralık 2019- 27 Ocak 2020 tarihleri arasında ilçe kongreleri, 3 Şubat-2 Mart 2020 arasında da il kongreleri gerçekleştirilecek. CHP Teşkilat Başkanı Oğuz Kaan Salıcı'ya karşı olanlar Tekin Bingöl'ü yeniden bu göreve getirmek istiyor. İstanbul'da Canan Kaftancıoğlu'nun yeniden il başkan adayı yapılmayacağı ağırlık kazandı. CHP Eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat'ın etrafında toplanan ilçe başkanları ve belediye meclis üyelerinin sıkı hazırlığı gözleniyor.

CHP Ankara'da mevcut il başkanı Rıfkı Güvener'in değişeceğine kesin gözüyle bakılıyor. İzmir'deki kongre kavgası ise Tunç Soyer, eski belediye başkanı Aziz Kocaoğlu ve genel başkan yardımcısı Tuncay Özkan arasında. Mevcut il başkanı Deniz Yücel'in 'tek aday'lık için mücadele vermesine rağmen Soyer'in Yücel'in adaylığına sıcak bakmadığı yine Kocaoğlu'nun da Yücel'e karşı başka aday arayışında olduğu belirtiliyor.

BAKALIM MUHARREM İNCE NE KADAR DAHA DAYANABİLECEK.

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