Gardırop Kemalistler

KEMAL Kılıçdaroğlugiller, Ekrem İmamoğlugiller, Gardırop Kemalistleri Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında tuhaf havalara girdiler. Cumhuriyet, vatan herkesin, hepimizinken, dar kalıpları içinde, iflas etmiş ideolojık çarpıklıklarının girdabı içinde, 82 milyonun birlik ve beraberliğine dınamit koymaktan çekinmediler.

Sırtını CHP'ye yaslamış bazı yazarlar-akademisyenler, utanmadan Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında kolpalık yaptılar "Cumhuriyet kadını" dedikoduları yapanlar, ürettikleri çeşitli zırvaları fikir diye satmaya kalktılar. Gardırop Kemalistleri her devrin öğüttüğü isimsiz piyonlardır.

Onlar ki, Cumhuriyet'e saldıran DARBECİLERE el pençe divan duranlardır. Bu yıl Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında bir kez daha gördük. Sadece kravat, papyon takmayı, batılılar gibi giyinmeyi Atatürkçülük sayan kişilerin milliyetçi, muhafazakâr, demokrat, dindar insanlarımıza Cumhuriyet Bayramı'nı bahane ederek, nasıl saldırdıklarını.

CHP'ye yaslanmış, CHP ceperlerinde rol almış gardırop Atatürkçüler ortaya çıktılar ki, cibilliyetlerini yine gösterdiler. Sultanahmet Meydanı'nın manevi ruhiyatına utanmadan el uzatma zavallılığı içinde bulundular.

Giyim kuşam üzerinden, 'Cumhuriyet kadını' gevezelikleri yaptılar. Gardırop Atatürkçüleri'nin genetiğinde ittihatçılık yatan CHP liderliğinin, Polit Bürosu'nun, 2007'lerde Başörtülü Cumhurbaşkanı eşi 'Çankaya'ya çıkamaz' diye darbecilerin nasıl da peşine takıldıklarını unutmadık. Aziz Milletin kararıyla o Çankaya ki vesayetçilerin elinden kurtarılmıştır.

Bugün, Beştepe'de, 82 Milyonla beraber Cumhuriyeti kutlayan, Başkan Tayyip Erdoğan görevdedir.

Erdoğan, Atatürk'ten devraldığı değerli mirası aynı yüksek ruh ve şuurla her geçen gün daha da güçlendirerek Türkiye'yi, muasır medeniyetlerin ötesine taşımanın mümtaz lideridir. Büyük bir milletin fertleri olarak güzel bir geleceğe hep beraber yürüme kararlığını sergilemektedir. CHP'yi yuva yapmış Gardırop Kemalistleri'nin "Tam bir cumhuriyet kadını" vurgusunun altında yatan ruhiyatı biliyoruz.

CHP'yi yuva yapmış bazı zavallılara dikkatle bakınız. Onlar, batılıların giysilerine, yaşantılarına özenirler, ama batıdaki gibi gerçek çok partili, çoğulcu özgürlükçü demokrasiye, söz, düşünce ve örgütlenme özgürlüğüne, bilime, tekniğe, çağdaş kurumlara karşıdırlar. Aziz milletimiz, 29 Ekim Cumhuriyet kutlamalarında, azgın CHP'yi merkez yapmış Gardırop Atatürkçüleri'ni bir kez daha gördü. Muhafazakâr yaşam tarzını aşağılayanları, böyle bir ayıba imza atanlara muhakkak cezasını verecektir. Başkan Tayyip Erdoğan düşmanlığını, muhafazakâr demokrat AK Parti insanlarına, Cumhuriyet Bayramı'nı bahane ederek laf sokanlar, elbette unutulmayacaktır.



TARİHİ ESERE DOLAYLI SALDIRI

Ekrem İmamoğlu, Sultanahmet'te YÜKSES SESLİ, DESİBEL TEHLİKESİ YARATAN bir şölen yaptırarak bir tarihi eser skandalına sebep olurken, Türbeler ve camiler arasında, Türk halkının dini ve milli değerlerini hiçe sayması kamuoyunda da büyük tepki gördü.

Konserin ardından, Kültür ve Turizm eski Bakanı Mahir Ünal, Ekrem İmamoğlu'nun skandalın arka planını açıkladı: "Ayasofya Camii'nin duvarlarının yüksek sese dayanıklı olmadığı bakanlığım sırasında değerlendirilmişti'...

Başka yer mi yoktu da Ayasofya & Sultanahmet Camii önünde çok yüksek sesli, bangır bangır, tarihi eserlere zarar verecek desibel üstü vuruşlara imkan verilmesi üzerinde önemle durmakta yarar var. Daha önce DİYANET VAKFI'NIN Sultanahmet'te kitap fuarı açmasına izin vermeyen CHP'li Ekrem İmamoğlu, neden Sultanahmet'i Cumhuriyet şöleni için seçti? NEDEN!..

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