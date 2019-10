Müthiş zafer

NOT: Milli medyanın en önemli gücü TAKVİM, 25 yaşında. Gazetemizin her sütunu yine "Büyük Türkiye", "Tam bağımsız Türkiye" için okuyucularımızla buluşacak. Siz okuyucularımızla nice yıllara...



TÜRKİYE'NİN gerçekleştirdiği askeri ve dıplomatik mücadelenin ne kadar hayati olduğunu hiç unutmamalıyız. Yoksa,"Ortadoğu'da bir yemek davetinde davetli listesinde değilseniz, menüdesinizdir" girdabı içinde kalırdık. Barış Pınarı Harekâtı askeri hedefine ulaşmış, ABD ve Rusya ile masaya oturan Cumhurbaşkanı Tayyıp Erdoğan anlaşmalarla büyük bir zafere iza atarken, Suriye'nin bölünmesini engellediği gibi, Cenevre Barış görüşmelerinin önünü de açmıştır.

Türkiye'nin sahada elde ettiği başarıyı masada da garanti altına alması sonucu, Cumhurbaşkanımız Erdoğan-Türkiye Suriye'yi şekillendiren güçlerden biri konumuna oturmuştur.

Bu noktaya şüphesiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aziz Milletin geniş desteğinden kaynaklanan kararlılığı ve dik duruşu sayesinde gelinmiştir.

Suriye'nin geleceğini belirleyecek hayati görüşmeler BM gözetiminde başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan- Türkiye, bu andan itibaren Suriye'de siyasi çözüme odaklandı. Cenevre masasının kurulmasında Türkiye etkili konumdaydı, daha da etkili hamleler yapma şansını yakaladık.

TÜRKİYE ile ABD'nin yaptığı mutabakatın 120 saati bittikten sonra Rusya ile yaptığı 150 saatlik mutabakat ta Salı akşamı sona erdi.

Bugün itibarıyla Erdoğan hem sahada hem masada kazanmın sonuçlarını alma fırsatı yakalış durumda. Bu süreçte çok önemli kilometre taşları var:

1) Washington'da Erdoğan-Trump görüşmesi...

2) Tahran'da Erdoğan-Putin- Ruhani buluşması.

3) Aralık başındaki Londra'da Erdoğan-Merkel-Macron-Jonhson görüşmesi.

TÜRKİYE, Cenevre'de,Kuzey Suriye Güvenlik bölgesinde yakaladığı konjonktürü değerlendirecek.

Erdoğan, Trump'la görüşmesinde Suriye'deki yeni denkleminde PKK-YPG'nin asla bulunmaması üzerine tavır koyacak. Yani, 32 kilometre altında da YPG UYDU KANTONU OLMAYACAK.

Rusya'nın PKK/YPG'ye bakışı ile Amerika'nın bakışı farklı. ABD, PKK-YPG'yi Suriye'yi bölmek için kullandı, Türkiye durdurdu. Rusya ise PKK-YPG'yi Suriye'nin bütünlüğü içinde kültürel açıdan tutma düşüncesinde.

NATO Zirvesi, 3-4 Aralık'ta Londra'da yapılacak.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la görüşmesi ardından İngiltere Başbakanı Jonhson, Almanyua Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la ortak bir toplantı yapacak.

Barış Pınarı zaferi sonrası, Macron perişan olurken, Merkel ve Jonhson ise Erdoğan'la bir anlaşma zemini arıyacak. Çünkü Türkiye, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'un doğru stratejisi, askerlerimizin herzamanki gibi cesurlu adımları ve milletimizin tam desteğiyle bölgede her geçen gün daha da güçlenecek.

SONUÇ: Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekâtlarını diplomatik zaferlerle taçlandıran Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan yeni süreçleri başarı lı bir biçimde yönettiği taktirde, Türkiye, Avrasya'nın kalpgahında, yeni bir güneş bir parlayacaktır. 21'inci Yüzyıl'da Türkiye, Avrasya'nın en önemli jeopolıtik havzasının rotasını çizecektir. O nedenle dünyanın birçok ülkesinde Türkiye endişesi var. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar iz güçlü yürüyüşümüzü sürdürmeye kararlıyız.

Çünkü artık opun içindeki bir piyon değin oyun kuran bir Türk aklı var.



Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın