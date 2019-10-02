Reformu TBMM'de görüşülmeye başlanıyor.Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, TAKVİM'e özel açıklama yaparak reform ile nelerin hedeflendiğini vurguladı: Devletin temelini de oluşturan hukuk düzeninin temel işlevi, en basit ifadeyleBu nedenle, biz hukukçuların işi adaleti gerçekleştirmektir...Başkan Cirit,güçlendirmeyeyönelik düşüncelerini net biçimdevurguladı: Yargı reformu stratejisiadalet alanında atılan önemli biradımdır. Hakimlere coğrafi teminatsağlanması, hiç şüphesiz yargıbağımsızlığını güçlendirecektir.Ancak, bir veya birkaç değişiklik paketiyle yargıya ilişkin her meselenin çözüleceği şeklinde bir algıya yol açılmamalıdır. Karar vericiler olarak bu konuda ihtiyatlı olmalıyız. Yargı reformuna ilişkin çalışmaların nihai faydalanıcısı, başta dava tarafları olmak üzere halkımızdır. Gerçekleştirilen reformların, insanların gündelik hayatında olumlu etkileri olacağı ve vatandaşlarımızın vicdanında iyi bir karşılık bulacağı şüphesizdir.Bu şekilde, halkımızın yargıya olan güveninin daha da yükseleceğine ilişkin inancım tamdır.."Cezaevlerindeki doluluk, kadına karşı şiddet, çocukların istismarı gibi sorunlar, eğitim ve sosyal politikalara yönelik tedbirlerin gerekliliğini gösteriyor" diyen Cirit, dikkat çeken bir yorumda bulundu: Ceza politikaları önemli olmakla birlikte sadece cezalarını artırmak, bu suçların işlenmesini önlemeyecektir. Tepkisel çözüm önerilerinin uzun vadede bu sorunların giderilmesine katkı sağlamayacağının bilincinde olmalıyız. Halkın yargıya olan güveninin korunması ve güçlendirilmesi, bağımsız yargının en önemli teminatıdır. Yargı yetkisi Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır. Bu nedenle, halkın adalet sistemine ilişkin memnuniyet düzeyinin yüksek olması, Anayasamıza göre Türk Milleti adına doğrudan kullanılan yargı yetkisinin meşruiyet temelini oluşturmaktadır.Yüksek mahkemeler, sadece dava dosyalarının okunduğu yerler değildir. Bunun ötesinde adalet politikalarına aktif katkı sağlayan ve çözüm üretmek için çaba göstermesi gereken kurumlardır...Başkan Cirit, "Adalet hizmetlerine süre ve hizmet kalite standartları uygulanmaktadır.Örneğin; Müzakere sırasında karar verilen dosyaların mahalline gönderilmesi için 60 gün, Daireler arasında görevsizlik kararları için 30 gün, İnceleme için tevzi edilen dosyalar için 30 gün, olmak üzere, kararların yazım ve onay işlemlerinin tamamlanmasına ilişkin bazı süre standartları oluşturulmuş ve bu standartlara uygunluğu denetleyen elektronik izleme sistemleri faaliyete geçmiştir'' diye konuştu.Başkan İsmail Rüştü Cirit'in açıklamaları -2 gelecek.