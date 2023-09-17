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AHMET ÇAKAR
Hakem Cihan Aydın fazla kurnazdı!

Hakem Cihan Aydın fazla kurnazdı!

17.09.2023, Pazar
Galatasaray çok tuhaf görüntüler veriyor. İlk yarı düşük tempolu olsalar da futbol adına çok şeyi doğru yaptılar. Topun arkasına geçtiler, yardımlaştılar ve buldukları pozisyonları da iyi değerlendirdiler. Mertens bu yarıda çok iyi oynadı, Kerem Aktürkoğlu ise birbirinden güzel goller attı. Aynı şekilde de orta sahada Kerem Demirbay'ı çok başarılı bulduk. Fakat bir de madalyonun diğer yüzü var. İkinci yarı başladı, sanki Şampiyonlar Ligi'nde oynayan o şampiyon Galatasaray gitmiş, sıradan bir takım gelmiş. Samsunspor, ikinci yarının ilk 15 dakikasında iki gol bulup maça ortak oluverdi. 3-0 öndeyken, rakibiniz kalite olarak sizin çok altınızdayken ve üstelik evinizde oynarken 3-0'dan bir maçı 3-2'ye getirebilmek çok tuhaf.
İkinci yarı Galatasaray çok kötü oynadı. Sadece yediği goller değil yapamadığı her şey için söylüyorum. 3-2 çok kritik bir skorken sahneye sonradan oyuna giren Hakim Ziyech çıktı. Sol ayağıyla mükemmel vurdu. Herkes golü o attı diye düşünürken meğerse dünyanın en şanslı futbolcularından biri olan İcardi'nin kafasına çarpıp gol olmuş. Pek tabii ki gol İcardi'ye yazıldı. Bu gol, Galatasaray'ı rahatlattı. Aksi halde son yarım saat birçok şey farklı olabilirdi. Sonuçta Galatasaray, çarşamba günkü Kopenhag karşılaşması öncesi kayıpsız bir lig maçını atlatmayı başardı.
Hakem Cihan Aydın, fazla kurnaz. Olmayan faulleri icat edip risk almak istemiyor. Ama bir tanesi elinde patladı. Samsunspor'un attığı ikinci gol öncesi bir faul uydurdu, bu frikik de gitti, gol oldu. Hep diyoruz, hakemlikte cinlik yaparken bazen kendini de patlatırsın.
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