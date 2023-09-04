AHMET ÇAKAR

Fenerbahçe galibiyet serisine doludizgin devam ediyor.Çok iyi oynamazken maç kazanmak şampiyonluk yolunda çok önemli bir avantaj. Dzeko iki çok önemli gol kaçırdı ama F.Bahçe'nin galibiyet golünü getiren Osayi'ye attığı pas mükemmelFred çok değişik bir oyuncu, Tadic tam bir lider, Oosterwolde gün geçtikçe daha iyi oluyor. Fakat asıl sorun şu;Beşiktaş kim ne derse desin iyitakım. Şampiyonlukta da en azFenerbahçe ve Galatasaray kadariddialı. Dün ilk yarı çok iyioynadılar.. Devrebiterken de Aboubakar'ınharika pasını değerlendirenRashica, skoru perçinledi.İkinci yarı Beşiktaş biraz daha rölantiye aldı ve kazanmasını bildi.Hakem Zorbay Küçük genelde iyi maç yönetti diyebiliriz. Gedson'un hamlesi kırmızı kart yönünden tartışılacak bir karar ama bence burada çıkarılan sarı kart doğruydu.