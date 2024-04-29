29 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İstanbul’da fuhuş operasyonu: Çocuk ve hasta bakıcılığı bahanesiyle kandırmışlar

İstanbul’da fuhuş operasyonu: Çocuk ve hasta bakıcılığı bahanesiyle kandırmışlar

İstanbul'da çocuk ya da hasta bakıcı ilanlarıyla yabancu uyruklu kadınları tuzağa düşürüp fuhuşa zorladıkları öne sürülen 6 şüpheli operasyonla yakalandı. Operasyonda, 3 yabancı uyruklu kadının kurtarılırken, şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.04.2024 12:11 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 12:11
  • 1
  • 6
İstanbul’da fuhuş operasyonu: Çocuk ve hasta bakıcılığı bahanesiyle kandırmışlar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri organize bir şekilde fuhuş yaptırtan bir çetenin peşine düştü. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

  • 2
  • 6
İstanbul’da fuhuş operasyonu: Çocuk ve hasta bakıcılığı bahanesiyle kandırmışlar

ÇOCUK VE HASTA BAKICILIĞI BAHANESİYLE…

Şüphelilerin fuhuşa zorladıkları yabancı uyruklu kadınları, çocuk bakıcılığı ya da hasta bakıcılığı yapacakları vaadiyle İstanbul'a getirdikleri ardından borçlandırarak fuhuş yapmaya zorladıkları öğrenildi.

  • 3
  • 6
İstanbul’da fuhuş operasyonu: Çocuk ve hasta bakıcılığı bahanesiyle kandırmışlar

Ahlak Büro Amirliği ekipleri delillerin toplanmasının ardından operasyon için düğmeye bastı.

  • 4
  • 6
İstanbul’da fuhuş operasyonu: Çocuk ve hasta bakıcılığı bahanesiyle kandırmışlar

CEP TELEFONLARI İNCELEMEYE ALINDI

Sabah'ın haberine göre Şişli ve Kağıthane'de daha önceden belirlenen adreslere yapılan baskında 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda fuhuşa zorlandıkları iddia edilen 3 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen 7 cep telefonu ise inceleme altına alındı.

  • 5
  • 6
İstanbul’da fuhuş operasyonu: Çocuk ve hasta bakıcılığı bahanesiyle kandırmışlar

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Operasyonda kurtarılan 3 yabancı uyruklu kadın ise vize süreleri dolduğu için sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi başkanlığına teslim edildi.