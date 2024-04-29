İstanbul’da fuhuş operasyonu: Çocuk ve hasta bakıcılığı bahanesiyle kandırmışlar

CEP TELEFONLARI İNCELEMEYE ALINDI

Sabah'ın haberine göre Şişli ve Kağıthane'de daha önceden belirlenen adreslere yapılan baskında 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda fuhuşa zorlandıkları iddia edilen 3 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen 7 cep telefonu ise inceleme altına alındı.