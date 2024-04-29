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İstanbul’da fuhuş operasyonu: Çocuk ve hasta bakıcılığı bahanesiyle kandırmışlar
İstanbul'da çocuk ya da hasta bakıcı ilanlarıyla yabancu uyruklu kadınları tuzağa düşürüp fuhuşa zorladıkları öne sürülen 6 şüpheli operasyonla yakalandı. Operasyonda, 3 yabancı uyruklu kadının kurtarılırken, şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.04.2024 12:11Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 12:11