AHMET ÇAKAR

Penaltıda VAR çağırmalıydı

İlk yarıya baktığımızda G.Saray'ın sayılmayan golü, akabinde de Kerem'in golü dışında hiçbir şey yok. İlerdekiler, adam kovalamayıp orta sahalarına yardımcı olmuyor ve bu yarıda dakikalar geçtikçe, G.Antep, G.Saray'ın üzerine gelmeye başlıyor. İlk yarının son dakikasında G.Antepli Furkan, çok önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Golü atsa maç böyle olmazdı. 2. yarı, yine işler sıkıntılıyken G.Saray'ın 2. golü geldi. Kerem, belki de dün gecenin futbol ve adamlık adına en önemli hareketini yaptı. Egoist davransa, çaprazdan kaleye vursa belki gol olmayacak! Ama o geriden gelen İcardi'ye bıraktı, o ana kadar sahada var mı yok mu belli olmayan İcardi golünü yaptı. İcardi çok tuhaf bir futbolcu. Hayalet gibi. Gerçi istediği topları alamıyor ama o kadar fırsatçı ki o anı bulduğunda golünü yapıyor. İcardi ile gelen penaltı golü iyi oynamayan, özellikle ilk yarıda çok zorlanan G.Saray'a farklı bir skorla 3 puanı getirdi. G.Saray'ın büyük sıkıntısı orta saha. Hücuma destek olamıyorlar, Torreira dışında fiziki dirençlerinin çok iyi olduğunu söyleyemeyiz. Hakem Ali Şansalan, G.Saray'ın attığı ama VAR'dan gelen el uyarısı ile iptal ettiği golde haklı. Ofsayt diye iptal edilen ve yine ofsayt diye iptal edilip VAR yardımı ile verilen golde de haklı. Ama penaltıda enteresan bir durum var. G.Antepli oyuncu İcardi'ye müdahalesini yaptığı anda aslında İcardi de sol eli ile rakibin suratına darbe vuruyor. Adeta aynı anda karşılıklı fauller var. VAR'ın yerinde olsam, bu kararını gözden geçirmesi için Şansalan'ı kenara davet ederdim.

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