AHMET ÇAKAR

Halil Umut Meler’in klasına yakıştı

Galatasaray Avrupa olsun, dün geceki lig maçı olsun sezona iyi başlamadı. Hem iyi oynamıyorlar hem de komik ama tek bir pozisyon yakalayamadılar. İkinci yarı oyuna giren İcardi'nin vurduğu kafa dışında Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak tek bir pozisyon olmadı. Özellikle ilk yarı Galatasaray hiçbir şey yapamadı.

Barış Alper, Berkan ve Kerem, ne adam geçtiler ne adam eksilttiler ne araya oynayabildiler. Üstelik Kayserispor kaptığı toplarla da çok önemli kontrataklar yakaladı, Cardoso ile de golü bulabilirdi.

İkinci yarı art arda değişiklikler geldi. Son bölümde Kerem Demirbay olsun, Zaha olsun pek tabii ki İcardi olsun bu oyuncuların da oyuna katkısı hemen hemen hiç yok. Uzatmaların son dakikasında Ramazan Civelek'in pozisyonu gol olsa Galatasaray maçı kaybedecekti.

Galatasaray geçen sene de aslında lige kötü başlamıştı. İlk 6-7 hafta çok olumsuz sinyaller vermişti. Ama fark şu; geçen yıl kötü oynarken kazanan Galatasaray vardı. Pek tabii ki ligin ilk maçında kaybedilen puanlardan sonra kesin hükümler vermek son derece yanlış. Ama sanki bu takıma bir an önce Torreira'nın dönmesi lazım. Geçen yıl kaybedilen topların çok kısa sürede kazanılmasında onun çok ciddi payı vardı. Sonuçta ilk maçın günahı olmaz derler, biz de öyle diyelim. Kayserispor'u tebrik ediyoruz. Tahtaları kapalı ama dün gece iyi mücadele ettiler ve Galatasaray'dan daha fazla ciddi pozisyon buldular. Hakem Halil Umut Meler verdiği her kararda haklıydı. Klasına yakışan, mükemmel bir maç yönetti.

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