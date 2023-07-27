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AHMET ÇAKAR
Kalite ortaya çıktı

Kalite ortaya çıktı

27.07.2023, Perşembe
Fenerbahçe beklendiği gibi rahat, problemsiz, bol gollü bir galibiyet aldı. Bu tür karşılaşmalarda hem sezonun ilk maçı olması hem de rakibin bizim Birinci Lig'de bile düşmemeye oynayacak bir takım gibi olması nedeniyle analiz yapmak zor. Fakat dün gece pek tabii ki başlayacak sezon için bazı sinyaller aldık. Bir defa şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, bu takımın iki Balkan oyuncusu Dzeko ile Tadic gerek kaliteleri gerek iyi niyetleri gerekse liderlik özellikleriyle çok faydalı olacaklar. Özellikle Tadic forvetin her tarafında oynayacak yapıda bir oyuncu. Sol önde oynar, forvetin hemen arkasında oynar, santrfor oynar ve hiçbir yerde de sırıtmaz.
Dzeko ise özellikle baskılı oynanan iç saha maçlarında doğru pasları alırsa bir karşılaşmada 4-5 gol bile atabilir. Dzeko sadece bir golcü de değil. Mesela ikinci yarıda Szymanski'ye attırdığı bir gol var. Pasın yönü ve şiddeti kusursuz. Ancak o şiddette atarsan Szymanski topla buluşabilirdi ki öyle oldu ve golü yapabildi.
Osayi'yi oldukça gayretli gördüm. Daha iyi bir sağ bek gelmediği sürece sağda Osayi, solda da Ferdi'nin oynaması kesin gibi.
Sonuç olarak baktığımızda F.Bahçe kesinlikle geçen yıldan çok daha güçlü ve kaliteli bir kadroya sahip. Yapılan transferler ilk maç olmasına rağmen başarılı gözüktü. Diğer bir deyimle 'Bu adamı da bu takıma kim getirdi' diyebileceğimiz yeni bir transfer yok. Yine görünen o ki F.Bahçe, G.Saray ve Beşiktaş arasında korkunç bir şampiyonluk yarışı olacak. Bu üç takımın arasından da diğer bir takımın sıyrılabileceğini düşünmüyorum.
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