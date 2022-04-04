AHMET ÇAKAR

en önemli maçını izledik... Beşiktaş kazanmayı hak etti amaArdından siyah-beyazlılar penaltı kaçırdı, hemen sonra da Rosier ile beraberliği kurtardı.Fakat asıl mesele sahadaki hakem… MHK tarafından kovulanlar listesinde olmayan, bir FIFA hakemi… Üstelik üç hafta önceDün akşam çaldığı çalmadığı, verdiği vermediği kartlardaki dengesizlikten başka yanlışlar da yaptı.En büyük yanlışı da kural hatası… Nasıl bir penaltının, penaltı noktası üzerinden atılma zorunluluğu varsa ki, bu bir FIFA talimatıdır ve dünyanın neresinde olursa olsun penaltı vuruşu belirlenmiş penaltı noktasından yapılır.Tıpkı penaltının penaltı noktası üzerinden yapılması talimatı gibi. Ama Zorbay Küçük, büyük bir kural hatasına imza atarak, çift vuruşu kale sahası yan çizgisinin auta en yakın noktasından yaptırdı.Beşiktaş itiraz ederse ne olur bilmiyorum. Çünkü kaleyi cepheden ve 5.5 metreden gören bir yerden çift vuruş kullanmak mı gol için avantajdır yoksa kenardan mı?bu ülkenin MHK'si o kadar vasıfsız insanlardan müteşekkil ki görev verdikleri hakemler skandal maç yönetmek dışında kural hatası da yapıyorlar amatasfiye ediliyor.