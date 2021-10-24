AHMET ÇAKAR

Kalite 3 puanı kazandırdı!

Trabzonspor belki de sezonun en kötü futbolunu oynadı. En az pozisyon bulduğu maçlardan biriydi. Adeta bir defa geldiler, o pozisyonda da golü yapt-ı lar. İlk yarıya bakıyoruz; Trabzonspor tel tel döküldü. Göztepe, inanılmaz arzulu ve konsantre oynadı. Çok net pozisyon bulmasalar da çok fazla oyuncu ile ve bir çok defa Trabzon ceza alanına girdiler . İlk yarıda maçın hakimi, maçı domine eden Göztepe oldu. Fakat ne gariptir, 2. yarı Göztepe oyundan düştü ya da Maestro hoca 'oyunu biraz daha geride kabul edeyim' dedi. Bu da tabii Trabzonspor'un ekmeğine yağ sürdü. Yazının başında da dediğim gibi, Trabzon ilk defa etkili geldi.. Abdülkadir Ömür'ün pas zamanlaması çok iyiydi, Gervinho'nun vuruşu ile gol geldi. Aslında kaliteli forvet bu tür vuruşlarda belli oluyor. Kaleye çok yakın değildi, kısmen çaprazdaydı, kaleci iki ayağının üzerindeydi ama Gervinho çok iyi vurdu. Oyun genelinde pek tabii ki Trabzon, Bakasetas'ın organizatörlüğünü, şutlarını aradı. Nwakaeme'yi aradı... Özellikle bu tür deplasman maçlarında Nwakaeme ileride top tutabilen, arkadaşlarının ileriye çıkmasını sağlayan önemli bir silah. Trabzon buna rağmen çok önemli bir deplasmandan 3 puanla dönüyor. Bu tür kötü oyunla gelen 3 puanlar şampiyonluk yarışında çok önemli. Hem önemli eksiklerin olacak hem iyi oynamayacaksın hem de 3 puanla döneceksin. Mükemmel kârlı olay. Trabzonspor da İzmir'de bunu yaptı. Hakem, ilk yarı zaman zaman kontrolü kaybetti. İkinci yarıda tuhaf taç ve elle oynama hataları yaptı. Ama asla sonuca etki etmedi. Yanlış-doğru neyi gördüyse çalmaya çalıştı.

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