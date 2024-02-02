2024 yılı tarihte en çok seçimin yapıldığı yıl olacak.

Önümüzdeki 12 ay içinde dünya genelinde 50'den fazla ülkede halk, seçimler için sandık başına gidecek.

Kimi başkan, kimi cumhurbaşkanı, kimi belediye başkanı seçecek.

2024 yılında Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Rusya, İngiltere ve Pakistan'dan Hindistan'a El Salvador ve Güney Afrika'ya kadar birçok ülkede adaylar arasında yarışlar olacak.

Ve iki milyardan fazla insan, yani dünya nüfusunun yaklaşık dörtte biri, oy kullanacak.

Bu ülkelerden biri de Türkiye olacak.

Ülke genelinde Mart 2024'te yerel seçimler yapılacak.

Şüphesiz yerel seçim dinamiği genel seçimlerden farklı. Sonuçları bazı partilerde iç hesaplaşma ve değişimlere sebep olacağı da aşikar.

PARTİ Mİ, ADAY MI?

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, yerel seçimlerde seçmenler genellikle partiden çok adaya oy veriyor. Seçmenler, belediye başkan adaylarının kişisel özelliklerine, geçmiş performanslarına, liderlik vasıflarına ve yerel sorunlara getirdikleri çözüm önerilerine odaklanıyor.

Seçmen belediye başkan adayını değerlendirirken adayın yapacağı yatırımlar ile ekonomik planları dikkate alacaktır.

Burada adayın işinde başarılı olup olmadığı seçmen nezdinde dikkate alınacaktır.

Yerel seçimlerde seçimin sonucuna etki edecek düzeylerde seçmen tercihleri farklılaşabilir. Türkiye'de bence en kritik nokta siyasi parti ideolojilerinin birbirine benzemesi. Bu da seçmenlerin parti değiştirmesini kolaylaştırıyor.

36 partinin yarışacağı seçimde Cumhur İttifakı'nın adaylarının motivasyonu daha yüksek bir performans sergilediği görülüyor. Parti içi disiplin ile tek ses halinde seçime hazırlık sürüyor.

Muhalefet alanında ise belirsizlik hakim. Giderek parçalanan Millet İttifakı bileşenleri Cumhur İttifakı adaylarının şansını arttırıyor.

Özellikle İstanbul'da kentin belediye başkanlığı için yedi adayın yarışıyor olması, halihazırda CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yeniden seçilme planlarını karmaşık hale getiriyor.

Seçimlerin pratikte iki aday arasında gerçekleşeceği düşünüldüğünde mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Ekrem İmamoğlu karşısında Cumhur İttifakı'nın Murat Kurum profilinde bir adayın çıkarılması da siyasi açıdan önemli.

Kimse siyasette bireylerin hedefini kısıtlama hakkına sahip değil tabi ki ama İstanbul'u yönetmeye talip olan ve onu yöneten birinin belediye başkanlığını siyasi kariyeri için kullanılması ve bir basamak olarak görmesi şehrin halkına eziyet olur, zulüm olur, hatta israf olur. Zira AK Parti, gösterdiği aday ile kişisel kariyer planlarını önceleyen ve İstanbul'u bir basamak olarak gören bir isme karşı tam zıttı profilde bir aday çıkardı. Odak noktası İstanbul olan bir aday mesajı verildi.

Kurum, beş senelik bakanlığı süresince siyasal tecrübesini ve yönetici deneyimini artırdı. Depremde, yangında, selde gösterdiği refleks günlerce afet bölgesinde yaptığı çalışmalar ile bölgede inşa ettiği konutlar Kurum'un referansı olmuş durumda.

Tabi teşkilatların çalışmaları da adaylar kadar önemli.



Teşkilatların seçim sürecindeki çalışmaları da adaylar kadar kritik bir rol oynuyor. Motive olmuş teşkilatlar, farklı sosyolojik gruplara ulaşarak ikna çalışmaları yapabilir. Özellikle kararsız seçmenlerin kararını vermesinde teşkilatların etkisi büyük olacaktır.