Akıllarda iki soru var.

İsrail - İran çatışması savaşa dönüşür mü?

Bütün bölgeye yayılır mı?

İran süreci uzatmayacağını açıkladı.

Ama İsrail çok da rahat duracak gibi durmuyor.

Toplanan savaş kabinesi misilleme kararı aldı.

Zira İran'ın bu seferki cevabı nasıl olur bilinmez ama İsrail'in de bu seferki misillemesi bana göre direk İran değil de Suriye, Lübnan ya da Sudan'daki vekil güçlerine yönelik olacak.

Şuana kadar birçok havayolu şirketi bölgedeki uçuşlarını başlattı, bir ülke hariç.

Amerika havayolu şirketlerinden United Airlines firması, İsrail uçuşlarını güvenlik sebebi ile askıya almıştı.

Seferleri hala başlatmadı. Buda misillemenin olacağı sinyallerini veriyor. Yahudilerin 22-30 Nissan tarihleri arasında kutladığı Hamursuz bayramı bu misillemenin tarihini etkileyebilir.

Başta Türkiye, Rusya, Çin ve Mısır çatışmanın büyümesini istemiyor.

Çünkü Ortadoğu gerilimi sadece Orta Doğu'yu değil, küresel ekonomik düzeni tehdit edecek potansiyele sahip.

İsrail'in yanında saf tutan Amerika Birleşik Devletleri de İran'a geniş kapsamlı misilleme yapmasına soğuk bakıyor.

Zira herkes, Gazze katliamı nedeni ile uluslararası arenada ve içeride zor durumda olan Netanyahu yönetiminin Amerika'yı ateşin içine çekerek İran ile savaştırmak istediğinin farkında.

Eğer kurmaca değilse bunu bilen İran saldırısında hassas davrandı. Askeri tesisleri hedef aldı.

İsrail ve İran'ın karışlıklı saldırıların bir de maliyeti var.

İran'ın hava saldırısının İsrail ekonomisine yükünün 1,35 milyar dolar olduğu açıklanmıştı. İran ise net bir rakam açıklamasa da kullandığı hava araçları arasında İHA'lar, seyir füzeleri ve balistik füzeler yer alıyordu.

Bu da hatırı sayılır bir meblağ tutacağı kesin.

Ancak en büyük zararı Gazze gördü.

Neredeyse 35 bin kişinin öldürüldüğü bölgede dikkatler Gazze'den başka bir konuya çekildi.

Adeta Netanyahu yönetimine can suyu olan İran misillemesi Gazze'ye olan farkındalığı azaltabilir.

Batı'nın İran'a karşı desteğinin ardından İsrail'in daha da cesaretlenip katliamın boyutunu artırarak ve Gazze dışında bölgelere taşıyacağa benziyor.