19 Mayıs 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Abbas Ulu Sorumluluk ve Ağustos Böceği
ABBAS ULU
Sorumluluk ve Ağustos Böceği

Sorumluluk ve Ağustos Böceği

19.05.2024, Pazar

Hayatımız boyunca kurduğumuz ilişkilerde, karşımızdaki kişilerden sorumluluk sahibi olmalarını ve belirli önceliklere uygun şekilde davranmalarını bekleriz.

İşveren olarak, çalışan olarak, ebeveyn olarak, eş olarak, hatta sadece bir vatandaş olarak, sahip olduğumuz rollerin sorumlulukları vardır ve bu sorumlulukları yerine getirilmesi beklenir.

Sorumluluk duygusu, bilinçli bir şekilde hareket etme ve üzerimize düşen görevleri yerine getirme yeteneğimizi ifade eder.

Bu sorumluluk bilinci genellikle çocukluk döneminde başlar ve ebeveynler tarafından kazandırılır.

Sorumluluk, sadece bireysel düzeyde değil, toplumsal düzeyde de önemlidir. Unutulmamalıdır ki, sorumluluk duygusu bir bütündür ve hayatın her alanını kapsar. Sorumlulukları yerine getirmek, kişinin geleceğini etkiler.

Yaşamlarını tembellik üzerine kuranlar ve geleceği için hangi alanda olursa olsun çalışmayanlar kaybedecektir. Çünkü zaman onları beklemeyecektir.

Sorumluluk bilinciyle ilgili pek çok hikaye vardır. Bunlardan birisi de karınca ile ağustos böceğinin hikayesidir. La Fontaine'nin hikayesine göre, karınca tüm yaz çalışıp yiyecek biriktirirken, ağustos böceği şarkı söyleyip, yan gelip yatar. Ancak kış gelip kapıya dayanınca yiyecek için karıncaya muhtaç olur.

Bu hikaye tüm dünyada yıllardır anlatılır, öğretilir. Türkiye'de de hemen her çocuk bu hikayeyi bilerek büyür. Güzel bir hikayedir.

"Ağustos Böceğine Haksızlık"

Ancak bilim, ağustos böceklerinin tembelliği veya sorumsuzluğuyla ilgili masalda anlatılanları çürütmüştür.

Zira ağustos böcekleri, hayatlarının büyük bir kısmını toprak altında geçirirler. Yıllar boyunca toprak altında yumurtalarını bekletirler ve yalnızca birkaç hafta süren erginlik dönemlerinde yeryüzüne çıkarlar.

Yaz aylarında aktif hale gelirler, karakteristik şarkılarını söylerler ve sonbahar geldiğinde ölürler.

Velhasıl, ağustos böceklerinin gerçek yaşamı, masalın anlattığı gibi tembellik veya sorumsuzlukla ilgili değildir.

Onlar sadece doğanın bir parçası olarak yaşamlarını sürdürürler ve kısa ömürlerinde en iyi şekilde çevrelerine katkıda bulunmaya çalışırlar.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
İyilik: İnsanlığın En Güzel Yüzü 18.05.2024 Cumartesi
Irak ile iş birliği ve terörle mücadelede yeni adımlar 25.04.2024 Perşembe
23 Nisan: Dünya çocukları ve Gazze’deki umut 23.04.2024 Salı
Milli savaş uçağı KAAN neden önemli! 19.04.2024 Cuma
İsrail - İran çatışması Gazze'yi unutturmasın! 17.04.2024 Çarşamba
İran - İsrail çatışması: Ne şiş yansın ne kebap! 15.04.2024 Pazartesi
Modern çağın tehlikesi: Etki ajanlığı 09.04.2024 Salı
Kaybedilen oylar kaybedilen yıllara dönüşür mü? 04.04.2024 Perşembe
Sessizce ölüyorlar...! 03.04.2024 Çarşamba
Bahar Kalkanı Harekatı ve terör örgütü PKK’nın son çırpınışları 29.03.2024 Cuma
Daha Fazla Gör