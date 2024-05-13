Nihal Candan’ın eski sevgilisinden mahkemeye 14 sayfalık dilekçe! Her şeyi itiraf etti

"BAHSEDİLEN ÖRGÜT SARALLAR ÖRGÜTÜDÜR"

Çolak, "İfade de belirtildiği gibi bahsedilen örgüt, bilinen bir örgüt Sarallar örgütüdür. Onur Bey kendi ifadesinde Sarallar örgütünün yapısından ve işleyişinden, eylemlere nasıl karıştığından bahsetmektedir. Ancak kendisinin ve Candan kardeşlerinin sırf o soruşturma başlatıldığı esnada fenomenler furyasından dolayı gerçek suçlular kendilerini perdelemek için Candan kardeşleri ve kendisini bu dosyada piyon olarak sunmuşlardır. Gerçek suçlular kendilerini perdelemek amacıyla bu dosyada müvekkilim Onur Apaydın'ı ve Candan kardeşleri sunmuşlar, çünkü ancak bu fenomenler furyasının olduğu bir dönemde böyle yaptıkları takdirde kendilerini geri plana atabilirlerdi ki bunu zaten başardılar. Bu başarının sayesinde hala kendi eylemlerine bugün bile devam edebilmekteler" diye konuştu.

"ONUR BEY ÇOK ÜZÜLMESİ SEBEBİYLE HER ŞEYİ ANLATMA KARARI ALDI"

Onur Apaydın'ın Nihal Candan'ın durumuna üzülmesi nedeniyle ifade verdiğini söyleyen Avukat Çolak, "Nihal Candan, Onur Bey'in eski sevgilisidir. Nihal Candan yakın zamanda tahliye oldu. Gerçekten çok ciddi bir hastalığı mevcut, Adli Tıp Kurumu'nun raporuyla kendisi tahliye edildi. Bu durum Onur Bey'i gerçekten çok etkiledi ve artık içeride olduğu takdirde hayati bir tehlike durumu söz konusu olduğundan ve bu da ortadan kalktığından Onur Bey çok üzülmesi sebebiyle her şeyi anlatma kararı aldı. Keza, kendisi bu süreçte yani içeri girmeden önceki dönemde kız arkadaşıyla birlikte bir otel odasında tehdit edildiğinden de ifadelerinde bahsetti. Ölüm tehdidiyle karşı karşıya kaldıklarından dolayı bugüne kadar susma zarureti buldu kendisinde. Onur Apaydın, çete lideri değildir. Bir örgütün lideri, yöneticisi veya üyesi değildir. Onur Apaydın sadece ismi bu dosyada geçen Nihal Candan'ın eski sevgilisi olmasından kaynaklı ismi bu dosyada geçen Candan kardeşler gibi masum bir bireydir" dedi.