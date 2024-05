Nihal Candan’ın eski sevgilisinden mahkemeye 14 sayfalık dilekçe! Her şeyi itiraf etti

AVUKAT NURİ AKAR: CAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI ADINA SEVKİ YAPILMIŞTIR

Daha önce Maltepe L 1 Cezaevi'nde tutuklu bulunan Onur Apaydın'ın ifadelerinin sosyal medyaya düşmesi nedeniyle can güvenliği gerekçesiyle sevk edildiğini söyleyen Avukat Nihat Nuri Akar "Dün itibarıyla sevki yapıldı. Yüksek güvenlikli S Tipi ve tek kişilik koğuşta kalacak şekilde özellikle can güvenliğinin sağlanması adına sevki yapılmıştır. Bunun da amacı müvekkilin örgütsel ve örgüt içeriğiyle ilgili beyanları sonrası örgütten gelebilecek olan herhangi bir tehlikeyi önlemektir" dedi.

APAYDIN: ÖRGÜT KURMADIM VE DE YÖNETMEDİM

Onur Apaydın dilekçesinde şu ifadelere yer aldı: Ben kimseyi dolandırmadım. Kimseyi tehdit etmedim. Herhangi bir örgüt kurmadım ve de yönetmedim. Bu kişilerin birçoğu daha önceden birlikte suça karışmış, illegal benzer veya başka da işler yapmış kişilerdir. Bu kişilerin hepsi grup grup birbirlerini daha eski tanımaktadır. Bu grupların bir çatıya bağlı olarak, çatıdan inen orta kolona temas halinde birbirleriyle temas edip, kolon etrafında kümeleşmesi sonucu çatı altında çok büyük büyük bir örgüt oluşturmuştur. Birbirinin adamı, akrabası, semt çocuğu, abisi, kardeşi, ağası ya da dayısıdır. Zaten evveliyatı bulunan bir örgütü kurup, yönetme mümkünatım olmadığı gibi eski polis olduğum için hizmet etmem de mümkün değildir.