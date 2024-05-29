29 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

ABD'de F-35 uçağı düştü! Pilot uçak düşerken kendisini fırlattı | Detaylar A Haber'de

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 29.05.2024 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
ABONE OL
ABD’de F-35 uçağı düştü! Pilot uçak düşerken kendisini fırlattı | Detaylar A Haber’de

Son dakika haberleri... ABD’nin New Mexico eyaletinin Albuquerque kentinde bir savaş uçağı kalkış esnasında düştü. Kısa sürede alevler büyüyen olay yerine ekipler sevk edildi. Öte yandan pilotun kendini fırlatarak kurtardığı öğrenildi. A Haber canlı yayınına bağlanan AA Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu düşen F-35 uçağı hakkında konuyla ilgili Pentagon bir açıklama beklendiğini ifade etti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör