Türkiye'den ABD ve PKK'ya tarihi uyarı! MGK bildirisinin şifrelerini Mesut Hakkı Caşın A Haber'de anlattı! "Amerikalılar gelsin de görelim!"
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bugün toplandı. Tarihi MGK'da terörle mücadele ve İsrail'in Gazze katliamlarına yönelik birçok konu başlığı ele alındı. Akademisyen - Stratejist Profesör Doktor Mesut Hakkı Caşın, A Haber'de Amerika'nın PKK/YPG üzerinden Orta Doğu'daki kirli planının şifrelerini anlattı. Amerika'nın Suriye'deki asıl amacı "Büyük İsrail" ve "teröristan" devleti kurmak mı? İşte detaylar...
Akademisyen - Stratejist Profesör Doktor Mesut Hakkı Caşın, Amerika'nın PKK/YPG üzerinden kirli Orta Doğu planını A Haber'de tüm detaylarıyla anlattı.
Mesut Hakkı Caşın'ın açıklamalarında yer alanlar:
Türk devleti hiçbir şeyi unutmaz. Biz bu coğrafyayı 1200 yıldır kontrol ediyoruz. ABD o zamanlar yoktu.
"BURASI BİZİM TOPRAĞIMIZ ASLA VAZGEÇMEYİZ!"
Bugün MGK'da kararındaki mesajlardan bir tanesi de; Burası bizim toprağımız, buradan asla vazgeçmeyiz… Bunu emperyalistlere bir kere daha hatırlatalım. Burası Bağdat'a giren İngiliz ordusuna olduğu gibi olmayacak.
"ABD SURİYE'Yİ BÖLDÜ VE PKK'YI YERLEŞTİRDİ"
İkinci hamle de, Suriye'de iç savaş çıkartıldı. Bu iç savaşın gerekçesi olarak da suni ile şii çatışmasından ülke alevlendi. ABD Suriye'yi böldü ve PKK'yı yerleştirdi. Kendi dışişleri ve savunma bakanı ifadeleriyle PKK'nın adını YPG diye değiştirdiler. Beygir aynı beygir sadece üstünü boyadılar.
"İSRAİL BARBAR BİR ŞEKİLDE İNSANLARI KATLEDİYOR"
Gelinen noktada ise çok daha tehlike bir oyun var. O da Gazze'deki savaş… Pazar gününden beri bütün dünyanın önünde en barbar şekilde insanlar katlediliyor. İsrail sivilleri vuruyor. Dünyanın hiçbir yerinde böyle barbarca bir şey. Artık Netanyahu diyor ki 'Biz büyük İsrail devletini kuracağız'.
"SON ASKER DE KALSA ORADA BUNU KURDURMAYACAĞIZ"
Burada bir teröristan devleti kurulmak isteniyor. Son asker de kalsa orada bunu kurdurmayacağız. Biz şekilde diyorlar ki hukuk… 36 bin devlet insan öldürülürken hukuk nerede?
Burada oyun şu; Gazze üzerinden bir koridorla Suriye'yi birleştirmek ve Türkiye ile savaşa girmek.
Netanyahu açık açık söylüyor, 'vadedilmiş toprakların zamanı geldi' diyor. Söyledi Cumhurbaşkanı 'Bunların niyeti Gazze değil. Biz Gazze'ye taraf olmazsak bunlarla savaşacağız.' dedi.
Bu Amerikan askerlerini burada eğitiyorlar ve bize bunu yutturmak istiyorlar. Biz size yuttururuz bunu.
Suriye'nin topraklarının yüzde 35'ini Amerikan şirketleri yönetiyor. Musul ve Kerkük petrolünün gizli yeraltı boru hattı var. Bunu bir şekilde İsrail'e bağlamayı düşünüyorlar.
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