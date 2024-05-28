Türkiye'den ABD ve PKK'ya tarihi uyarı! MGK bildirisinin şifrelerini Mesut Hakkı Caşın A Haber'de anlattı! "Amerikalılar gelsin de görelim!"

"İSRAİL BARBAR BİR ŞEKİLDE İNSANLARI KATLEDİYOR"

Gelinen noktada ise çok daha tehlike bir oyun var. O da Gazze'deki savaş… Pazar gününden beri bütün dünyanın önünde en barbar şekilde insanlar katlediliyor. İsrail sivilleri vuruyor. Dünyanın hiçbir yerinde böyle barbarca bir şey. Artık Netanyahu diyor ki 'Biz büyük İsrail devletini kuracağız'.