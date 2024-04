Korhan Berzeg cinayet sonucu mu öldü? Avukatı konuştu: Kitabın sayfası yeni açıldı...

"KİMLİK, BANKA KARTLARI, KIYAFET VE KEMİK BULGULARI"

Kimlik ve banka kartlarının hem de kıyafet ve kemik bulgularının teyit edildiğini belirten Akkaş, "312. günde bu noktada da özellikle iletişim tarafını yürüten Balıkesir Valiliği'ne de teşekkür etmek gerekiyor. Derhal bir basın açıklamasıyla hem kimlik ve banka kartlarının hem de kıyafet ve kemik bulgularının erişildiğini basına ve toplumuza duyurdular. Bu bilgiler de teyit edildi kurumlarımız tarafından. Akabinde süreç devam etti, tamamen bütün bir bedenden bahsedemiyoruz. Belli bir kısım kemik bulgularına erişildi. Daha fazla bulguya erişmek için orada jandarmamız her gün çalışmalarına devam ediyor. O bulgularda artarak şu anda Adli Tıp'a gönderiliyor. Her gün belli bulgulara erişilebiliyor. Bulunan kemiklerin özellikle rahmetli Korhan Berzeg'in beden bütünlüğü içerisinde hangi parçasına ait olduğuna dair şu anda nihai bir değerlendirme yapmak doğru değil. Bu kemik parçaları peyderpey Adli Tıp'a sevk ediliyor. Nihai raporu görene kadar bu kemik parçalarının Korhan Bey'in kafatasına mı yoksa başka bir beden bütünlüğü içerisindeki organına mı ait olduğunu söylemem şu an için hem soruşturmanın gizli kapsamında da çok doğru olmayacaktır. Bu kapsamda ancak şunu söylemek mümkün, yapılan açıklamalar bunu gösteriyor, jandarmamız kolluk gücümüz devam ediyor belli delillere ulaşmaya" dedi.

"CİNAYETE Mİ KURBAN GİTTİ?"

Netleşen bir sonucun olmadığını belirten Akkaş, "Aslında netleşen bir konu yok. Tam tersine yeniden kafamızda oluşan soru işaretleri var. Bunu söylemek mümkün. 312. güne kadar biz Korhan Bey'i hala yaşamasını, yaşıyor olduğunu temenni ederek bekliyorduk. Tina'nın gelişiyle de aile olarak bunu söyleyebilirim. Korhan Bey'e sağ salim ulaşılması hala olağan bir durum olarak görülüyordu. Tabii 312. günden sonra kendilerini, değerli Korhan Berzeg hocamızı kaybettiğimizi anladık, ailede tabi bu konuda çok büyük bir hüzün yaşıyor, öğrenmiş oldular. Bu noktada aslında soru işaretleri yeniden ortaya çıktı. Korhan hocamızın vefatına ilişkin süreçte neler yaşandı, kendisi doğal bir süreçte mi hayatını kaybetti. Yoksa hiçbirimizin duymak istemediği bir cinayete mi kurban gitti. Kitabın bu sayfası yeni açılmış oldu" dedi.