Korhan Berzeg cinayet sonucu mu öldü? Avukatı konuştu: Kitabın sayfası yeni açıldı...

"312. GÜN BEKLEME SÜRECİ SONA ERDİ"

Berzeg'in ailesinin 312. güne kadar umutlarını koruduklarını belirten Av. Akkaş, "Aylarca çok da yoğun bir güvenlik gücü, kolluk kuvveti katılımıyla bölge arandı. Hatta aranma sürecinde işte, sizlerin de bildiği üzere dronlar, uydu görüntüleri gibi farklı teknolojik imkanlar kullanılarak tarama faaliyetleri sürdürüldü. Ailenin umudu bu süre boyunca hep devam ediyordu. Korhan hocanın bir şekilde 312. güne kadar, yeniden geleceği umudu hala kendilerinin temennisiydi. Bir yandan baktığımızda bu 312. güne kadar bunun aksinin olacağına dair de herhangi bir bilgi ulaşmamıştı açıkçası. Özellikle Tina'nın gelişinden sonra, Korhan hocanın da tekrar geri geleceği ümidi daha da arttı. Hepinizin bildiği üzere 312. günde bu bekleme süreci sona erdi. Adli Tıp incelemesiyle birlikte, bu bulguların da Korhan Bey'e ait olduğu tespit edildi" dedi.

"BULGULAR GELDİKÇE ADLİ TIP KURUMU'NA SEVK EDİLİYOR"

Adli Tıp Kurumu'nda 3-4 günlük süre içerisinde bulguların test edildiğini belirten Akkaş, "312. günde sayın valiliğin de yaptığı açıklama üzerine, hepimizin bildiği 312. günde bu bulguların bulunduğu yönünde. Tabii bunun araştırma süreci hemen akabindeki bizim de hem basından hem süreci takip ederek öğrendiğimiz oradaki 3-4 günlük süre içerisinde oldu. Adli Tıp'a bulguların gönderilmesi ve kızından alınan DNA örnekleriyle eşleştirme sonucunda bulundu. 312. günde aslında bulgular, hepinizin bildiği kemik ve kimlik kartı bulguları tespit edildi. Gerek savcılığımız, gerek kolluk kuvvetleri, konuya çok da ciddi ehemmiyet veriyorlar. Çok geniş bir katılımla hatta devam eden tarama faaliyetlerini yürütüyorlar onun için çok da mesai kavramına dikkat etmeksizin ve bunlara takılmadan çok hızlı bir şekilde İstanbul Adli Tıp Kurumu ile iletişime geçilerek sonuç alınması hızlandırıldı. Bu sebepten dolayı da Adli Tıp çok hızlı bir şekilde eşleştirme ile alakalı kısmını sonuçlandırmış oldu. Bu sürecin tamamlandığını söyleyemeyiz şu an için. Bulgular geldikçe bunlar da Adli Tıp'a sevk ediliyor. Bu bulguların tamamlanması akabinde de sonuç nihai rapor süreci başlayacak. O kısım tamamlanmadı. Yalnızca bu kemiklerin, bulunan o kemiklerin Korhan Berzeg'e ait olduğuna ilişkin eşleştirme sürecine dair bir bilgi verildi" dedi.