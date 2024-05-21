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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a Senato'da 'Gazze kasabı' protestosu! "Sen masum Filistinlilerin katili olarak anılacaksın"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kongre'de bakanlığının bütçesi hakkında ifade verdiği sırada Filistin destekçisi katılımcılar tarafından "Gazze kasabı olarak anılacaksın" sözleriyle protesto edildi. Blinken, konuşmasına başladığı sırada salonda bulunan bir katılımcı elinde Filistin bayrağı ile ayağa kalkarak, "İsrail tarafından öldürülen Hind Receb 6 yaşındaydı. Blinken, sen Gazze kasabı olarak anılacaksın. Sen masum Filistinlilerin katili olarak anılacaksın." diye bağırdı.

Giriş Tarihi: 21.05.2024 20:17 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 20:29
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a Senato’da ’Gazze kasabı’ protestosu! Sen masum Filistinlilerin katili olarak anılacaksın

Blinken, Senato Dış İlişkiler Komitesi önünde ABD diplomasisi, küresel zorluklar ve 2025 bütçe talebi konusunda ifade verirken konuşması protestolarla bölündü.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a Senato’da ’Gazze kasabı’ protestosu! Sen masum Filistinlilerin katili olarak anılacaksın

ABD Dışişleri Bakanı konuşmasına başladığı sırada salonda bulunan bir katılımcı elinde Filistin bayrağı ile ayağa kalkarak, "İsrail tarafından öldürülen Hind Receb 6 yaşındaydı. Blinken, sen Gazze kasabı olarak anılacaksın. Sen masum Filistinlilerin katili olarak anılacaksın." diye bağırdı.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a Senato’da ’Gazze kasabı’ protestosu! Sen masum Filistinlilerin katili olarak anılacaksın

Filistin destekçisi, polis tarafından zorla dışarı çıkarılırken diğer bir eylemci de elinde "Savaş suçlusu" pankartı ile "Blinken bir savaş suçlusudur." diye slogan attı.

Aralıklarla yapılan 3 ayrı protesto eylemi sırasında sessizce bekleyen Blinken, daha sonra oturumdaki konuşmasına devam etti.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a Senato’da ’Gazze kasabı’ protestosu! Sen masum Filistinlilerin katili olarak anılacaksın

6 YAŞINDAKİ HİND RECEB 3 SAAT BOYUNCA ÖLMEMEK İÇİN YALVARMIŞTI

İsrail, şubat ayında Gazze'de bir aracı hedef almıştı. Araçta akrabalarıyla birlikte bulunan 6 yaşındaki Hind Receb, ilk saldırıdan kurtulmuş ancak İsrail güçlerinin kuşatması nedeniyle araçta mahsur kalmıştı.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a Senato’da ’Gazze kasabı’ protestosu! Sen masum Filistinlilerin katili olarak anılacaksın

Receb, telefonla ulaşan Filistin Kızılay'ı yetkililerine "Hepsi öldü, gelin alın beni, burada tek kalmak istemiyorum. Çok korkuyorum, lütfen beni almaları için birini gönderin." diye 3 saat boyunca yalvarmış ancak İsrail güçlerinin saldırıları nedeniyle kurtarılamamıştı.