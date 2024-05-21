ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a Senato'da 'Gazze kasabı' protestosu! "Sen masum Filistinlilerin katili olarak anılacaksın"

Filistin destekçisi, polis tarafından zorla dışarı çıkarılırken diğer bir eylemci de elinde "Savaş suçlusu" pankartı ile "Blinken bir savaş suçlusudur." diye slogan attı.

Aralıklarla yapılan 3 ayrı protesto eylemi sırasında sessizce bekleyen Blinken, daha sonra oturumdaki konuşmasına devam etti.