Dünyayı sarsan helikopter kazası! İran Reisi’yi kazaya kurban mı verdi? Ölümlerin sır perdesi A Haber’de aralandı

İran Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü İran'ın Devlet Televizyon Kanalına Yaptığı Bilgilendirme Açıklamasında;

"Öğle namazının ardından saat 13.00 sıralarında Tebriz'e doğru hareket etti, hava açık ve durgundu ve herhangi bir özel hava olayı ile karşılaşmadık. Yarım saat yol aldıktan sonra Süngün bakır madeni yanındaki bölgede vadinin üzeri tamamen sisle kaplıydı. 30 saniye sonra bulutun üzerine çıktığımızda pilot, ana helikopterin eşlik etmediğini ve onu görmediğini ifade etti. 1 dakika 30 saniye kadar önce iletişim kurulduğunu söyledi. Sonra bulutların üstüne çıkmamız gerektiğini söyledi ve biz de öyle yaptık. Bulutlar bir dakikadan kısa sürede dağıldı. Ne kadar uğraşsalar da telsiz görüşmesi yapamadılar. Biz de Süngün maden bölgesine indik ve oradan durumu takip ettik. O andan itibaren uçuş ekibi bize telsiz iletişimimizin olmadığını söyledi."

"Cumhurbaşkanının güvenlik komutanı General Musevi'yi, Dışişleri Bakanını, Valiyi ve Cuma İmamını aradık ama hiçbiri cevap vermedi. Uçuş ekibi, şehit pilot Mustafavi'nin cep telefonundan arandıklarını, şehit Ayetullah Ali Haşim'in cevap verdiğini ve 'iyi değilim, vadiye düştük' dediğini ancak kendisinin spesifik herhangi bir şey söylemediğini aktardı. Arayıp nasıl olduklarını sordum, iyi olmadığını, ne olduğunu anlamadığını, nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Ağaçların altında olduğunu söyledi ve kimseyi görüyor musun diye sorduğumda: 'Kimseyi görmüyorum ve yalnızım, çevremde kimse yok dedi'. Bölgenin bir özelliğini görüyor musunuz diye sorduğumda bize ağaçların olduğunu etrafındaki gördükleri ile ilgili bilgi verdi. Helikopterin kaza yaptığı belliydi ve kaza yerine giderek kurtarma çalışmasına başlama kararı verdik."