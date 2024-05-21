Dünyayı sarsan helikopter kazası! İran Reisi'yi kazaya kurban mı verdi? Ölümlerin sır perdesi A Haber'de aralandı
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve beraberlerindeki heyet, Pazar günü helikopter kazasında yaşamını yitirmişti. Reisi'nin bulunduğu helikopter zorlu hava koşulları nedeniyle Doğu Azerbaycan eyaletinde dağlık arazide kaza yapmıştı. Ulaşılan son bilgilere göre kazanın ardından pilotun iletişime geçtiği ve iyi olmadıklarını söylediği ortaya çıktı. Kritik bir dönemde gerçekleşen olay ile ilgili ise akılarda soru işaretleri oluştu. Sinyalin olmadığı söylenildiği bölgede pilot nasıl iletişim kurdu? İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi bile bile ölüme mi uçuruldu? Helikopteri neden düştü? Kaza mı kanlı darbe mi? Akıllarda oluşan soru işaretlerine A Haber canlı yayınında uzman isimler tarafından cevap arandı. İşte programdan detaylar...
Azerbaycan'dan pazar günü kalkan helikopterde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdüllahiyan, Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim ve Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti vardı. Helikopter Doğu Azerbaycan eyaletindeki dağlık arazide kaza yaptı. Reisi, ortak baraj açılışı nedeniyle bölgeye gitmişti.
İranlı yetkililer helikopterde bulunan Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdüllahiyan'ın öldüğünü duyurdu. Helikopterinse Amerikan yapımı Bell 212 model olduğu öğrenildi. İran devlet medyası, kazaya yoğun sisin neden olduğunu duyurdu.
Peki İran Reisi'yi kazaya kurban mı verdi? Akıllarda oluşan soru işaretlerine A Haber canlı yayınında uzman isimler tarafından cevap arandı. İşte uzman isimlerin yorumlarından satır başlıkları;
Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşin;
"Baştan bir planlama hatası vardı bu uçağın gönderilmemesi lazımdı. Orada normal şartlar altında normal bir savaş uçağı ile gidilip orada kara yoluyşa devam edilebilirdi. Açıkçası helikopter güzel bir helikopter ve çift motorlu bir helikopter."
UÇUŞ RADAR KAYITLARINA BAKILMALI
"Bu helikopterin düşüş sebebinin sadece eski olduğundan kaynaklı olduğunu düşünmüyorum. İran hava kuvvetleri buradaki yedek parçayı 79'dan sonra bunun benzeri olan helikopterlerden alıp uçurmaları ilk sebebimiz. İkinci hususumuz burada başka devletler üzerinden alınmış bu parçalar yani el altından alınmış. Bu uçuş VIP bir uçuş olduğu için yerdeki İran radar makamları izleme altında tutuyorlar bu uçuşu ve bundan dolayı da o kayıtlara bakılması gerekiyor."
İran Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü İran'ın Devlet Televizyon Kanalına Yaptığı Bilgilendirme Açıklamasında;
"Öğle namazının ardından saat 13.00 sıralarında Tebriz'e doğru hareket etti, hava açık ve durgundu ve herhangi bir özel hava olayı ile karşılaşmadık. Yarım saat yol aldıktan sonra Süngün bakır madeni yanındaki bölgede vadinin üzeri tamamen sisle kaplıydı. 30 saniye sonra bulutun üzerine çıktığımızda pilot, ana helikopterin eşlik etmediğini ve onu görmediğini ifade etti. 1 dakika 30 saniye kadar önce iletişim kurulduğunu söyledi. Sonra bulutların üstüne çıkmamız gerektiğini söyledi ve biz de öyle yaptık. Bulutlar bir dakikadan kısa sürede dağıldı. Ne kadar uğraşsalar da telsiz görüşmesi yapamadılar. Biz de Süngün maden bölgesine indik ve oradan durumu takip ettik. O andan itibaren uçuş ekibi bize telsiz iletişimimizin olmadığını söyledi."
"Cumhurbaşkanının güvenlik komutanı General Musevi'yi, Dışişleri Bakanını, Valiyi ve Cuma İmamını aradık ama hiçbiri cevap vermedi. Uçuş ekibi, şehit pilot Mustafavi'nin cep telefonundan arandıklarını, şehit Ayetullah Ali Haşim'in cevap verdiğini ve 'iyi değilim, vadiye düştük' dediğini ancak kendisinin spesifik herhangi bir şey söylemediğini aktardı. Arayıp nasıl olduklarını sordum, iyi olmadığını, ne olduğunu anlamadığını, nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Ağaçların altında olduğunu söyledi ve kimseyi görüyor musun diye sorduğumda: 'Kimseyi görmüyorum ve yalnızım, çevremde kimse yok dedi'. Bölgenin bir özelliğini görüyor musunuz diye sorduğumda bize ağaçların olduğunu etrafındaki gördükleri ile ilgili bilgi verdi. Helikopterin kaza yaptığı belliydi ve kaza yerine giderek kurtarma çalışmasına başlama kararı verdik."
NEDEN GEÇ REAKSİYON GÖSTERİLDİ? İRAN'DA KAZA GÜNÜ METEOROLOJİK BİLGİLER NEDEN SİLİNDİ?
"12- 13 dakika hava şartları iyiyken uçuyorlar daha sonra 1 dakika 30 saniye süre içerisinde temas kaybediliyor. İran da kaza günü meteorolojik bilgiler tamamen silindi. Bunu İranlıların açıklaması lazım. Bir helikoptere bu kadar üst düzey adamın bindirilmesi idaresi uçuş planlama hatası."
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