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Okul gelişim programı okul yöneticisi eğitimi başvuruları devam ediyor

Giriş Tarihi: 16.04.2024
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Okul gelişim programı okul yöneticisi eğitimi başvuruları devam ediyor

Okul Gelişim Programı ile okul yöneticisi olmak için eğitim başvuruları sürüyor. İlkokul ve ortaokul yöneticilerine yönelik olan programla birçok kişi okul yöneticisi olma hayaline kavuşabilecek.

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