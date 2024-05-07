07 Mayıs 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri MHRS'de yeni düzenlemenin ayrıntıları 9 Mayıs'ta belli olacak

MHRS'de yeni düzenlemenin ayrıntıları 9 Mayıs'ta belli olacak

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 07.05.2024 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
ABONE OL
MHRS’de yeni düzenlemenin ayrıntıları 9 Mayıs’ta belli olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sağlık sistemi ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Bakan Koca, yeni düzenleme vurgusu yaparak, 9 Mayıs Perşembe gününe işaret etti. Bakan Koca, "Tüm adımları birinci elden duyacaksınız." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) yeni düzenlemeye ilişkin, 9 Mayıs Perşembe günü bir basın toplantısı yapılmasının planlandığını belirterek, "Sağlık sistemimizi ve sağlık yönetiminin koordinasyonu konusunda tüm adımları birinci elden duyacaksınız." dedi.

Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin, MHRS'de yeni düzenlemeye ilişkin Bakanlığın ilgili birimleri ve hastanelerin yöneticileriyle yapılan toplantıların içeriğinin ne olduğuna yönelik sorusu üzerine Bakan Koca, 9 Mayıs Perşembe günü bir basın toplantısı yapılmasının planlandığını söyledi.

Koca, "Bu perşembe tüm basın mensuplarımızı bekliyoruz. Kapsamlı bir değerlendirme yapacağız. Sağlık sistemimizi ve sağlık yönetiminin koordinasyonu konusunda tüm adımları birinci elden duyacaksınız. Bugüne kadar olduğu gibi vatandaşımızı en açık ve şeffaf şekilde bilgilendireceğiz." diye konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA