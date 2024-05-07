Kuveyt Emiri Şeyh Meşal Türkiye'de! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı
Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Türkiye’ye geldi. Başkan Erdoğan Es-Sabah'ı havalimanının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.
16 Aralık 2023'te göreve başlayan Kuveyt Emiri Sabah, Arap dünyası haricinde ilk yurt dışı resmi ziyaretini Türkiye'ye yapıyor.
Diplomatik ilişkilerin 60. yıl dönümünde düzenlenecek ziyaret, 7 yıl aradan sonra Kuveyt'ten Türkiye'ye emir düzeyindeki ilk ziyaret niteliğini taşıyor.
Başkan Erdoğan, Kuveyt Emiri Es Sabah'ı, Esenboğa Havalimanı'nda törenle karşıladı.
Kuveyt emiri Es Sabah için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi karşılama töreni düzenlenecek.
İki lider buradaki töreninin ardından ikili ve heyetler arası görüşmeye geçecek.
Devlet Nişanı Tevcih ve Anlaşmaların imza töreninin ardından Erdoğan, Kuveyt Emiri Es Sabah onuruna resmi akşam yemeği verecek.
ANLAŞMALAR İMZALANACAK
Türkiye ve Kuveyt arasında bilhassa son yıllarda yoğunlaşan beşeri temaslar, ilişkilerin önemli bir boyutu haline geldi.
Türkiye, Kuveyt vatandaşlarının turizm, tedavi ve emlak yatırımlarında en fazla tercih ettiği ülkelerin başında geliyor. Kuveyt, nüfusuna oranla Türkiye'ye en fazla turist gönderen ülke konumunda yer alıyor.
KÜLLİYE'DE RESMİ TÖREN
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kuveyt Devlet Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kuveyt Emiri El Sabah'ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı. El Sabah'ın tören kıtasını selamlamasından sonra iki lider, heyetlerini birbirlerine takdim etti. Türkiye ve Kuveyt bayrakları önünde basın mensuplarına poz veren Erdoğan ve El Sabah, daha sonra baş başa görüşme gerçekleştirmek üzere Külliye'deki salona geçti. İkili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı yapılması bekleniyor
Kuveyt'le ekonomi, ticaret, müteahhitlik, sağlık, turizm, enerji ve savunma sanayii gibi alanlarda mevcut işbirliğinin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.Ziyaret sırasında imzalanacak anlaşmaların, bu hedef doğrultusunda önemli katkılar sağlaması öngörülüyor.
GAZZE MASADA
Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanısıra, Gazze'deki durum başta olmak üzere, bölgesel gelişmeler hakkında istişarelerde de bulunulacak. Türkiye ile Kuveyt arasında, köklü tarihi bağlara dayanan dostluk ve kardeşlik ilişkileri bulunuyor.Bu yıl iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 60. yıldönümü kutlanıyor.
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