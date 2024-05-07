Kuveyt Emiri Şeyh Meşal Türkiye’de! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı

KÜLLİYE'DE RESMİ TÖREN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kuveyt Devlet Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kuveyt Emiri El Sabah'ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı. El Sabah'ın tören kıtasını selamlamasından sonra iki lider, heyetlerini birbirlerine takdim etti. Türkiye ve Kuveyt bayrakları önünde basın mensuplarına poz veren Erdoğan ve El Sabah, daha sonra baş başa görüşme gerçekleştirmek üzere Külliye'deki salona geçti. İkili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı yapılması bekleniyor

Kuveyt'le ekonomi, ticaret, müteahhitlik, sağlık, turizm, enerji ve savunma sanayii gibi alanlarda mevcut işbirliğinin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.Ziyaret sırasında imzalanacak anlaşmaların, bu hedef doğrultusunda önemli katkılar sağlaması öngörülüyor.