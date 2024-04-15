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Okul Gelişim Programı öğretmen eğitimleri başvuruları devam ediyor

Giriş Tarihi: 15.04.2024
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Okul Gelişim Programı öğretmen eğitimleri başvuruları devam ediyor

Öğrenme merkezli bir eğitim iklimi oluşturmak için tasarlanmış ve etkisi periyodik aralıklarla ölçülecek bir eğitim müdahale programı olan Okul Gelişim Program için öğretmen eğitimleri başvuruları devam ediyor.

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