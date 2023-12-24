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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın görüntüleri ortaya çıktı: Kızıl Elma'ya kadar devam Komutanım!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.12.2023 Güncelleme Tarihi: 24.12.2023
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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca’nın görüntüleri ortaya çıktı: Kızıl Elma’ya kadar devam Komutanım!

Irak'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın (23), silah arkadaşları ile çektiği görüntüler ortaya çıktı. Karaca'nın karlar altında çektiği görüntülerde, "Kızıl Elma'ya kadar devam Komutanım" dediği görüldü.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca, şehit oldu.

Tokat'ın Almus ilçesi Ormandibi köyünde yaşayan Zahide-Ahmet Karaca çiftinin 7 çocuğundan 4'üncüsü ve bekar olan Yasin Karaca'nın silah arkadaşları ile çektiği görüntüler ortaya çıktı.

"KIZIL ELMA'YA KADAR DEVAM KOMUTANIM"

Şehidin yanındaki komutanına "Yolumuz ne yolu Komutanım?" diye sorduğu, yanındaki askerin "Şehitlik yolu" diye cevap verdiği, Karaca'nın "Kızıl Elma'ya kadar devam Komutanım" dediği görüldü.

ŞEHİT ASKERİ CANLANDIRMIŞ
Öte yandan Şehit Yasin Karaca'nın ortaokul yıllarında, okulunda düzenlenen bir programda şehit olan bir askeri canlandırdığı anlara dair fotoğraflar ise yürekleri burktu.

SOSYAL MEDYA PROFİLİNDE BULUNAN YAZI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Karaca'nın şehadet haberini gece saatlerinde baba ocağına ulaşmıştı. Şehidin cenazesi yarın Ormandibi köyünde toprağa verileceği öğrenilirken Şehit Karaca'nın sosyal medyadaki profilinde ki yazı dikkat çekti. Şehidin sosyal medya profilinde "Her şey vatan için, can için, canan için, göz kırpmaz can veririz bir avuç toprak için" şeklinde yazdığı görüldü.

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın şehadet haberi, Tokat'ın Almus ilçesindeki ailesine ulaştı. Haberin verilmesi üzerine şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

ŞEHİT TAŞKIN'IN 'AL BAYRAKLI TABUT' PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın (22) 'Hangisi daha zor, al bayrağa sarılı tabuta bakmak mı, al bayrağa sarılı tabutta yatmak mı' paylaşımı ortaya çıktı.

Malatyalı şehit Emre Taşkın'ın 11 Ekim 2016'da sosyal medya hesabından, 'Hangisi daha zor, al bayrağa sarılı tabuta bakmak mı, al bayrağa sarılı tabutta yatmak mı' paylaşımı yaptığı ortaya çıktı. Şehadet haberinin ardından Taşkın'ın bu paylaşımı, sosyal medyada binlerce kişi tarafından yeniden paylaşıldı.

Şehit Er Yasin Karaca’nın son videosu duygulandırdı ŞEHİT ER YASİN KARACA'NIN SON VİDEOSU DUYGULANDIRDI

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