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Şehit Er Yasin Karaca'nın son videosu duygulandırdı

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Giriş: 24.12.2023 13:15
Irak'ın kuzeyinde şehit olan 23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın komutanı ile şehit olmadan önce çektiği video ortaya çıktı.
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