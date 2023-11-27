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Pierre Cardin Sonbahar & Kış ’23-’24 Koleksiyonu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.11.2023
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Pierre Cardin Sonbahar & Kış ’23-’24 Koleksiyonu

Geniş ürün yelpazesi sunan kadın ve erkek koleksiyonlarıyla Pierre Cardin Sonbahar & Kış | 23-24 kreasyonu, şehirlerin kozmopolit dokusundan ve metropol kentlerinin çizgilerinden ilham alıyor. Koleksiyon içerisinde bulunan tasarımlar, her bir parçasıyla uyumlu renk ve desenleriyle bütünlük içinde, şehir hayatının enerjisi yüksek akışını yepyeni bir dille anlatıyor. Her anında hareket halinde olan ve modern yaşamın nabzını tutan kombinler, anı yaşamaktan keyif alırken özgürlük alanından ödün vermeyenler için benzersiz seçenekler sunuyor.

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