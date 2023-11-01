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QUA Granite yenilikçi ürünleriyle Cersaie Fuarı’nda iz bıraktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.11.2023
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QUA Granite yenilikçi ürünleriyle Cersaie Fuarı’nda iz bıraktı

Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise ikinci en büyük teknik granit üreticisi QUA Granite, İtalya’da düzenlenen 40. Cersaie Fuarı’nda yer aldı. Tasarım vizyonu, yüksek ürün kalitesi ve geniş ürün çeşitliliğiyle global çapta iz bıraktı.

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