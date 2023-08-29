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İçişleri Bakanlığı’ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı! Yerlikaya: Esaret zincirlerinin kırıldığı bu büyük zafer…

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Giriş Tarihi: 29.08.2023 Güncelleme Tarihi: 29.08.2023
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İçişleri Bakanlığı’ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı! Yerlikaya: Esaret zincirlerinin kırıldığı bu büyük zafer…

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlığın 30 Ağustos Zafer Bayramı için özel olarak hazırlanan videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Yerlikaya, "Esaret zincirlerini kırdığımız bu büyük zaferi, Diyarbakır'dan Trabzon'a, Ardahan'dan Edirne'ye kadar vatan toprağımızın dört bir köşesinde büyük bir kıvançla kutluyoruz.” dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, en büyük kahramanlık destanlarından olan Büyük Taarruz 30 Ağustos zaferi için paylaşım yaptı. Bakanlık tarafından hazırlanan özel videoda Diyarbakırlı Ahmet dede ile torunu Mehmet'in, 26 Ağustos sabahı saat 05.30'da şehirdeki Keçi Burcu'na gittikleri anın hikayesi aktarılıyor.

Öte yandan Gazi Mustafa Kemal'in Büyük Taarruz'un kahramanları için "Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir. Her zaferin mayası sendedir, her zaferin en büyük payı senindir." şeklindeki sözleri adeta yüreklere işliyor.

"ESARET ZİNCİRLERİNİ KIRDIĞIMIZ BU BÜYÜK ZAFER"

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mustafa Kemal Atatürk'ün, 101 yıl önce, 26 Ağustos sabahı saat 05.30'da, Kocatepe sırtlarında tarihe geçen emrini verdiğini hatırlatarak şu ifadelere yer verdi:

"Anadolu bütün imkansızlıklara rağmen, milletimizin kanından kan, canından can katarak ortaya koyduğu emsalsiz bir kurtuluş mücadelesine tanık oldu. Esaret zincirlerini kırdığımız bu büyük zaferi, Diyarbakır'dan Trabzon'a, Ardahan'dan Edirne'ye kadar vatan toprağımızın dört bir köşesinde büyük bir kıvançla kutluyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna şehit düşen Mehmetçiklerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

Video, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözleriyle sona eriyor:

"Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir. Her zaferin mayası sendedir, her zaferin en büyük payı senindir. İnancınla, imanınla, emre uymanla hiçbir korkunun yıldıramadığı demir gibi temiz kalbinle düşmanı sonunda alt eden büyük gayretin için gönül borcumu ve teşekkürümü söylemeyi kendime en aziz borç bilirim. Sizin gibi kumandanları, zabitleri, neferleri olan millete yad elleri altında köle olmak mümkün değil. Savaş meydanlarında eşsiz kahramanlıklar ve yiğitlikler göstermiş olan subaylarımızın, askerlerimizin ve komutanlarımızın her birinin ayrı ayrı bir hikaye, bir destan oluşturan harekatlarını tam bir saygı ve övgüyle anıyorum. Bu yiğitlik meydanlarında Allah'ın rahmetine kavuşan şehitlerimizin şerefli ruhlarına hep beraber Fatihalar gönderelim."

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