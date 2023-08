İçişleri Bakanlığı’ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı! Yerlikaya: Esaret zincirlerinin kırıldığı bu büyük zafer…

Bundan 101 yıl önce,

26 Ağustos sabahı,

⏰05.30'da



Mustafa Kemal Paşa, #Kocatepe sırtlarında tarihe geçen emrini verdi ve gecenin karanlığı top sesleriyle yankılandı.



Anadolu bütün imkansızlıklara rağmen, milletimizin kanından kan, canından can katarak ortaya koyduğu emsalsiz…

Video, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözleriyle sona eriyor:

"Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir. Her zaferin mayası sendedir, her zaferin en büyük payı senindir. İnancınla, imanınla, emre uymanla hiçbir korkunun yıldıramadığı demir gibi temiz kalbinle düşmanı sonunda alt eden büyük gayretin için gönül borcumu ve teşekkürümü söylemeyi kendime en aziz borç bilirim. Sizin gibi kumandanları, zabitleri, neferleri olan millete yad elleri altında köle olmak mümkün değil. Savaş meydanlarında eşsiz kahramanlıklar ve yiğitlikler göstermiş olan subaylarımızın, askerlerimizin ve komutanlarımızın her birinin ayrı ayrı bir hikaye, bir destan oluşturan harekatlarını tam bir saygı ve övgüyle anıyorum. Bu yiğitlik meydanlarında Allah'ın rahmetine kavuşan şehitlerimizin şerefli ruhlarına hep beraber Fatihalar gönderelim."