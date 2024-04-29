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Gözler Başkan Erdoğan ile Özgür Özel arasındaki zirvede! Yeni anayasa çalışmaları masada...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.04.2024 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
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Gözler Başkan Erdoğan ile Özgür Özel arasındaki zirvede! Yeni anayasa çalışmaları masada...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu hafta içinde kritik bir görüşme gerçekleştirecek. Siyaset gündemi bu zirveye kilitlenirken görüşmenin Beştepe'de yapılması yüksek ihtimal. Diğer yandan zirvede Başkan Erdoğan ile Özel'in yeni anayasa çalışmalarını da ele alması bekleniyor. İşte detaylar...

Türkiye kritik yerel seçim sürecini geride bırakırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında kritik bir görüşme gerçekleşecek.

KRİTİK GÖRÜŞME İÇİN GERİ SAYIM

AK Parti ve CHP arasındaki diyalog süreci 8 yıl sonra ilk kez CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ramazan Bayramı sürecinde Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat'a yaptığı "Erdoğan'la görüşmek istiyorum" sözleriyle gelişti.

RANDEVULAŞTILAR

Sonrasında Başkan Erdoğan'a bayram tebriği telefonu ile devam eden süreç, TBMM'deki 23 Nisan Resepsiyonu'nda, Erdoğan'ın Özel'e daveti üzerine gerçekleşen çay sohbetinde netleştirken iki lider bu hafta kapsamlı bir görüşme için randevulaştı.

"KAPSAMLI BİR GÖRÜŞME OLACAK"

Erdoğan "Ele alacağımız çok konu var" diyerek "Özgür Özel'e kapımız açık" mesajı verdi. "Nezaketten ve makama saygıdan asla taviz yok" diyen Özel ise "Kısa bir görüşme değil, uzun ve yapıcı" bir toplantı ümit ettiğini dile getirdi.

Özel, "Bundan sonra Türkiye açısından anlamlı olabilecek bir sürece gireceğiz" ifadelerini kullandı.

İLK TEMAS 23 NİSAN RESEPSİYONUNDA

Gelişmeye müteakip Erdoğan ve Özela arasındaki ilk temas 23 Nisan'da TBMM resepsiyonunda gerçekleşti. Daha sonrasında Irak dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, Özgür Özel'le yapacağı görüşmeye atıfta bulunarak yeni anayasa çalışmalarının gündemde olacağını söyledi.



YENİ ANAYASA ÇALIŞMASI GÜNDEMDE OLACAK

Erdoğan, "Bu görüşme sağlandığında tabii ki anayasa konusu da bizim görüşme başlıklarımızın arasında yer alacaktır. Kaldı ki Meclis Başkanımızın da liderlerle yapacağı görüşmelerde bu konuları onlarla ele alma düşüncesinin olduğunu biliyorum. Doğrusu ben de bize çok ama çok dar gelen bu mevcut anayasayla ilgili liderler olarak neler yapabiliriz, bunları konuşmakta fayda var diye düşünüyorum. Sayın Özel'in bu ziyaretinin gerçekleşmesi halinde kendisiyle de bunları konuşarak böyle bir adımı atabileceğimizi kendisine teklif etmekten daha doğal bir şey olmaz" şeklinde konuştu.

GÖRÜŞME BEŞTEPE'DE OLABİLİR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yapacağı görüşmeye ilişkin AK Parti'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Hiç konuşulmaması anormaldi" diyerek görüşmenin Beştepe'de olabileceğini işaret etti.

CHP'nin devrik lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'in görüşme talebi sonrası yaptığı "Müzakere edilmez, mücadele edilir" açıklamasını örnek gösteren Usta, "Kılıçdaroğlu'nun Özel'in görüşme talebi sonrası 'Müzakere edilmez, mücadele edilir açıklaması bu sorunun nereden kaynaklandığını gösteriyor" dedi.

"OLUMLU BİR SÜRECİN DEVAM EDECEĞİ KANISINDAYIM"

Kanal 7'ye konuşan AK Partili Usta, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı;

"İlk görüşme karar değil, müzakerelerin başlaması ve devam etmesi açısından bir adımdır. Özgür Özel kendi önceki Genel Başkanları ve kendi parti ekipleriyle konuşarak gündemleri getireceğini söylüyor. En başta ekonomi olacak sanırım, kendisi de söylüyor. Bunlar bizim de ana gündemimiz. Ülkenin bu sorunlarının çözülmesi için 'konuşalım' demek güzel bir şey.

Olumlu bir sürecin devam edeceği kanısındayım. Yeni görüşmelere imkan ve fırsat olacaktır."

Başkan Erdoğan ve Özel ne zaman görüşecek?Başkan Erdoğan ve Özel ne zaman görüşecek?

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