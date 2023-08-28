Atatürk’ü anmayan Kılıçdaroğlu’na Uğur Dündar’dan sert tepki: Hayal kırıklığımı anlatmakta sözcükler yetersiz kalıyor

UĞUR DÜNDAR'DAN KILIÇDAROĞLU'NA SERT ELEŞTİRİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü için herhangi bir paylaşımda bulunmazken, Kılıçdaroğlu'nun bu tutumu CHP yandaşı gazeteci Uğur Dündar tarafından eleştirildi.

Dündar, "Atatürk'ün kurduğu CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Ağustos'ta, aziz milletimizin istiklâlini kazanmasıyla sonuçlanacak Büyük Taarruz'u ve Atatürk'ü anmadı!" ifadelerini kullandı.