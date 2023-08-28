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Atatürk'ü anmayan Kılıçdaroğlu'na Uğur Dündar'dan sert tepki: Hayal kırıklığımı anlatmakta sözcükler yetersiz kalıyor

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Giriş Tarihi: 28.08.2023 Güncelleme Tarihi: 28.08.2023
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Atatürk’ü anmayan Kılıçdaroğlu’na Uğur Dündar’dan sert tepki: Hayal kırıklığımı anlatmakta sözcükler yetersiz kalıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümünü kutlarken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuya ilişkin paylaşımda bulunmadı. Bu durum CHP yandaşı gazeteci Uğur Dündar'ın sert tepkisine neden olurken, Dündar yaptığı paylaşımda "Hayal kırıklığımı anlatmakta sözcükler yetersiz kalıyor!" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa komutasındaki Türk ordusunun 26 Ağustos 1922'de başlayıp 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 101. yıl dönümü yurt genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

BAŞKAN ERDOĞAN PAYLAŞIMIYLA ANDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Milli Mücadele'nin kahramanlarını andı.

Erdoğan paylaşımında, "Aziz milletimizin istiklaline ve istikbaline olan sevdasını en güçlü şekilde gösteren, kurtuluş mücadelesinin zaferle taçlanacağını müjdeleyen Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal'i ve Milli Mücadele'mizin kahraman tüm neferlerini şükranla yad ediyorum." dedi.

UĞUR DÜNDAR'DAN KILIÇDAROĞLU'NA SERT ELEŞTİRİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü için herhangi bir paylaşımda bulunmazken, Kılıçdaroğlu'nun bu tutumu CHP yandaşı gazeteci Uğur Dündar tarafından eleştirildi.

Dündar, "Atatürk'ün kurduğu CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Ağustos'ta, aziz milletimizin istiklâlini kazanmasıyla sonuçlanacak Büyük Taarruz'u ve Atatürk'ü anmadı!" ifadelerini kullandı.

"HAYAL KIRIKLIĞIMI ANLATMAKTA SÖZCÜKLER YETERSİZ KALIYOR"

Sözlerinin devamında Başkan Erdoğan'ın paylaşımına vurgu yapan Dündar, "Hayal kırıklığımı anlatmakta sözcükler yetersiz kalıyor!.." dedi.

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