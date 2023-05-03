Sarıyer’de dehşet anları! Motosikletliden kadına taciz: Bir anda vücudumda el hissettim

"BENİ EN ÇOK SİNİRLENDİREN SURATIMA BAKIP GÜLÜMSEMESİYDİ"



Hukuki sürecin takipçisi olacağını ifade eden Asmin K. "O kişiyi bulmak istiyorum. Burada çok fazla kamera var. Bir sürü dükkan var. Bir sürü MOBESE olabilir bilmiyorum. Bence, plakasının bulunma ihtimali çok yüksek. O sebeple şuan bir kamuoyu oluşturup insanların duymasını istiyorum. Tanık olan insanlar belki görmüştür, belki bu yol üzerindeki yani eminim bir kameraya onun plakası görülmüştür. O kişi bulunabilir diye düşünüyorum. Beyaz bir kaskı var zaten görüntülerde görünüyor. Beni en çok sinirlendiren o anda şu oldu; beni taciz ettikten sonra o kişiyi ittim ve o suratıma bakıp gülümsedi. Yani bu yaptığı iğrençliğin üstüne, bir de kendi gücünü benim üstümde kanıtladığını böyle göstermeye çalışıyor. İğrenç bir şey, deneyimdi" diye konuştu.