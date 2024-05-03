Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu! "İsrail ile ticaret tamamen durdu"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde MÜSİAD Yönetim Kurulu'nu kabulünde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, İsrail ile ticaretin tamamen durduğunu ifade etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde MÜSİAD Yönetim Kurulu'nu kabulünde önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında yer alan satır başları:
Büyük ve güçlü Türkiye davasının ekonomideki bayraktarlığını yapan MÜSİAD 6 Şubat depremlerinden sonra milletimiz için seferber olmuştur. Bu felakette sadece 53 binden fazla insanımızı kaybetmekle kalmadık, 104 milyarı aşan devasa faturayla da karşılaştık. 850 bin bağımsız bölüm ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi. MÜSİAD ailesini 7 Ekim'den beri Gazze halkına yaptığı yardımlar dolayısıyla tebrik ediyorum. Türkiye 50 bin tona yaklaşan insani yardım malzemesiyle dünyada ilk sıradadır. 54 ürün grubuna ihracat kısıtlaması getirdik, dünden itibaren de ihracat ve ithalat işlemlerini durdurduk. Bu adımın sonuçlarını iş dünyamızla istişare içinde yöneteceğiz. Biz bölgemizdeki hiçbir ülkeyle kavga peşinde değiliz. Biz coğrafyamızda çatışma kan ve gözyaşı görmek istemiyoruz. Aldığımız bu kararla Batının üzerimize nasıl saldıracağını biliyoruz. Hep birlikte barış ve refah içinde yaşamalıyız. Dik duracağız ve bileceğiz ki önümüzdeki yol mazlumların yanında yol alma durumudur. 40 bini aşan çocuk kadın yaşlı öldürülmüş insanların ahını hiçbir güç Allah'tan başka kaldıramaz. Biz doğru yaptığımızın farkındayız. Bugün o insanların yanında yer almazsak yarın bizim başımıza geldiğimizde kim yanımızda yer alacak. Ateşkes ilan edildiğinde yeterli insani yardım girişine müsaade edildiği zaman amaç hasıl olacaktır.
"ENFLASYONU DÜŞÜRMEYE YÖNELİK KARARLI ADIMLAR ATIYORUZ"
Deprem ve bölgesel çatışmalar yanında 1 yılda ülkemiz ekonomisini etkileyen üst üste üç seçim yaşadık. 31 Mart seçimlerini de Türkiye demokrasisine yakışır olgunlukla tamamladık. Seçim maratonu milletimizi ekonomimizi iş dünyamızı yormuştur. Türkiye'nin önünde 4 yıllık seçimsiz bir süre var. 4 yıllık sürede ekonomideki sıkıntılarımızla mücadele başta olmak üzere asıl gündemimize odaklanabileceğiz. OVP ve 12. Kalkınma planını geçen sene paylaşmıştık. Enflasyonu düşürmeye yönelik kararlı adımlar atıyoruz. Bugün açıklanan veriler OVP beklentilerimizle uyumludur. Enflasyonda da yılın ikinci yarısından itibaren daha umut verici rakamları göreceğiz. Kalıcı refah artışı sağlayarak çözüme kavuşturacağız. Bizler her zorlukla beraber bir kolaylık olduğuna inanan insanlarız. Pek çok olumsuzluğun üst üste geldiği sancılı dönemi atlatacağız. 34 yıldır yol yürüdüğümüz MÜSİAD'ın bizlere destek vermesini sürdürmesini bekliyorum.
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