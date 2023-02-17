MİRAÇ KANDİLİ anlamı ve önemi | Miraç ne demek, anlamı nedir? Hüzün Yılı Miraç Gecesi ne oldu? Peygamber Efendimizin tanık olduğu olaylar

MİRAÇ HADİSESİ NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Buhari ve Müslim'de Miraç'la ilgili olarak yer alan rivayetlerin ortak noktalarına göre olay şu şekilde cereyan etti:

Bir gece Resulullah (sav) Kâbe'de Hicr veya Hatim denen yerde, bazı rivayetlere göre uyurken bazılarına göre ise uyku ile uyanıklık arasındayken Cebrail (as) geldi. Göğsünü açtı, zemzemle yıkadıktan sonra içini iman ve hikmetle doldurup kapattı. Cebrail, Peygamber Efendimizi (sav) Burak adlı bineğe bindirip Beytülmakdis'e (Kudüs) götürdü.