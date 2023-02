MİRAÇ KANDİLİ anlamı ve önemi | Miraç ne demek, anlamı nedir? Hüzün Yılı Miraç Gecesi ne oldu? Peygamber Efendimizin tanık olduğu olaylar

Hz. Peygamber ile Cebrail (as) Sidretü'l-Münteha (hudut ağacı) denilen yere ulaştığında O'na (sav) evrenin sırları, varlığın kaderiyle ilgili hükümlerin tespiti için görevli meleklerin çalışmaları gösterildi. Cebrail (as) buradan ileri geçemeyeceğini bildirdi ve Sidretü'l-Münteha'da kaldı. Cebrail (as) "Bir parmak ucu daha öteye yaklaşmış olsaydım yakılırdım" dedi.

Hz. Peygamber'in Miraç'ta Allah'ı görüp görmediği meselesi, O'nun Sidretü'l Münteha'da "iki yay ucu aralığı kadar" Allah'a yaklaştığını ve O'nu gördüğünü bildiren ayetlere dayanır.

Yüce Allah'ın, Peygamber'e veya Peygamber'in Allah'a yaklaşması mekan, mesafe kavramlarıyla değil, Resûl-i Ekrem'in derece ve makamının yükselmesi, duasının kabulü, çeşitli nimetlere mazhar kılınmasıyla açıklanır.